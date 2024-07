Nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc, chiếm quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội

Ngày 12-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

Trước đó, bà Đ.T.P.D. (35 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) có đơn trình báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc bị chiếm đoạt quyền quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa)” có gần 100.000 thành viên.

Qua xác minh, bà D. đã bị các đối tượng sử dụng mã độc để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, từ đó chiếm đoạt quyền quản trị hội, nhóm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đang trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, nên đã phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra bất ngờ.

Thời điểm này, đối tượng cầm đầu là N.V.S. (27 tuổi, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đang cùng 4 đối tượng khác thực hiện hành vi phát tán các tập tin mã độc có khả năng thu thập dữ liệu trong thiết bị điện tử của người dùng thông qua mạng xã hội Zalo.

Các đối tượng sử dụng các dữ liệu trên để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của nạn nhân, nhằm sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

N.V.S. cùng đồng bọn đã phát tán mã độc đến hàng ngàn người dùng mạng xã hội Zalo và chiếm quyền quản trị hàng trăm hội, nhóm mạng xã hội Facebook (có hàng ngàn đến hàng trăm ngàn thành viên) của các cá nhân tại Việt Nam.

Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành trao trả nhóm mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa)” cho bà Đ.T.P.D.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.