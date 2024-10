Nhập khẩu sắt thép đạt gần 9 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9-2024, Việt Nam đã nhập khẩu 1,55 triệu tấn sắt thép, trị giá gần 1,1 triệu USD (tăng 15,4% về lượng, tăng 4,3% về trị giá so với tháng 8-2024).

Tính chung 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu gần 12,3 triệu tấn sắt thép, trị giá 8,97 tỷ USD (tăng 31,7% về lượng và tăng 19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Giá nhập khẩu sắt thép trung bình của Việt Nam trong 9 tháng năm 2024 đạt 729,5 USD/tấn (giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2023).

Thị trường cung cấp sắt thép cho Việt Nam chủ yếu là từ Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2024, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thị phần về cung cấp sắt thép cho Việt Nam với 8,31 triệu tấn, trị giá gần 5,4 tỷ USD (tăng 50,6% về lượng, tăng 37,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Tiếp theo là Nhật Bản với 1,53 triệu tấn, trị giá 1,08 tỷ USD (tăng 4,4% về lượng, giảm 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023). Indonesia đứng thứ 3 với hơn 524 ngàn tấn, trị giá gần 871 triệu USD (tăng 4% về lượng, tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, Việt Nam là quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN và đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép. Tuy nhiên, ngành thép trong nước đang gặp nhiều khó khăn trước nguy cơ bị mất thị trường nội địa vào tay thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nguyên nhân là vì Trung Quốc đã xuất khẩu thép với giá rẻ sang thị trường nước ngoài do nguồn cung ở quốc gia này hiện lớn hơn nhiều so với nhu cầu trong nước. Hiện các sản phẩm thép Trung Quốc ở thị trường Việt Nam luôn thấp hơn 30-70 USD/tấn so với các sản phẩm cùng loại của nước ta cũng như của các thị trường khác.