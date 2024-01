Người Việt đón “Tết Tây”

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa vớt thi thể ông N.V.V. (SN 1970, trú tại tổ 1, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) dưới một giếng sâu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà đối với bị can Trịnh Văn Chiến để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.