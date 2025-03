Dự lễ cúng rừng có lãnh đạo UBND huyện, đại diện các ban, ngành, hội đoàn thể cùng hơn 100 người dân của 2 làng Dê Chí, O Grang và khách mời các làng lân cận.

Để chuẩn bị tươm tất cho Lễ tạ ơn Thần rừng, ngay từ sáng sớm, mọi người trong làng O Grang men theo lối nhỏ vào rừng, đến cạnh con suối Ia Cor cách làng chừng 1 km - nơi già làng Siu Dơih chọn để tổ chức nghi lễ. Tại đây, ngoài rượu ghè và một số thức ăn đã được chế biến, người dân tổ chức nướng cơm lam, thịt heo, gà… cho phần hội làng.

Dưới gốc cây leo có bộ rễ to lớn, xù xì theo thời gian, già Siu Dơih chuẩn bị lễ vật gồm: Heo quay, gà nướng, rượu ghè cùng 1 bộ gan gà và 1 miếng thịt heo sống. Trong trang phục truyền thống, già Siu Dơih đọc to lời khấn mời Thần Rừng, Thần Núi, Thần Nước về chứng kiến, che chở để dân làng có cuộc sống bình yên, no ấm.

Địa bàn xã Ia Pếch hiện có khoảng 560 ha rừng, đều do cộng đồng 2 làng O Grang và Dê Chí nhận khoán quản lý, bảo vệ. Những năm gần đây, được sự khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền huyện, xã, người dân 2 làng luân phiên tổ chức lễ cúng rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Dân làng Ograng và làng Dê Chí đã thực hiện cúng luân phiên, năm nay làng Ograng tổ chức thì năm sau đến làng Dê Chí. Dân trong làng ai cũng tự hào, phấn khởi khi được chung tay chuẩn bị lễ.

Không chỉ là gìn giữ văn hóa truyền thống đậm nét nhân văn, lễ cúng rừng còn là nghi lễ đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết và lời thề giữ rừng giữa cộng đồng người Jrai với lực lượng chức năng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tình yêu rừng, gìn giữ rừng cho đến muôn đời sau.