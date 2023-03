Ông Ngô Văn Châu (làng Ring, xã Dun, huyện Chư Sê) cho biết: Gia đình ông đang nuôi 30 con heo thịt và 12 heo nái. Từ tháng 10-2022 đến nay, giá heo hơi và heo con giống giảm dần khiến người chăn nuôi bị lỗ. “Cách đây khoảng 1 tháng, tôi xuất bán 50 con heo thịt trọng lượng 100 kg/con với giá chỉ 48 ngàn đồng/kg, bình quân mỗi con lỗ 200-250 ngàn đồng. Cũng may gia đình tôi chủ động con giống và nguồn thức ăn nên lỗ không lớn. Còn những người chăn nuôi phải mua con giống, thức ăn, thuốc thú y thì khoảng lỗ ít nhất 400 ngàn đồng/con”-ông Châu chia sẻ.

Còn bà Lê Thị Thu Vân (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cho hay: Vừa rồi, khi 8 con heo thịt đến thời điểm xuất chuồng, bà gọi thương lái đến nhưng họ chê đủ kiểu rồi ra giá 46-47 ngàn đồng/kg hơi. Với mức giá này, gia đình bị lỗ nặng. “Trước tình hình giá heo hơi giảm sâu, sắp tới, tôi sẽ giảm đàn heo sinh sản từ 10 con xuống còn 1-2 con để cầm cự chứ nuôi không nổi”-bà Vân than thở.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh được thương lái mua dao động ở mức 48-50 ngàn đồng/kg đối với heo đạt trọng lượng 100 kg/con, tỷ lệ nạc cao. Mức giá này khiến các hộ chăn nuôi thua lỗ do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi khoảng 380-400 ngàn đồng/bao 25 kg.

Không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà nhiều trang trại cũng rơi vào cảnh khó khăn, thua lỗ. Bà Phạm Thị Như Hoa (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) bộc bạch: “Tôi nuôi heo đến nay đã được hơn 20 năm. Trong đó, gần 10 năm nay, gia đình đầu tư xây dựng 3 trang trại hiện đại để duy trì đàn heo thịt 400 con/trại. Trung bình mỗi tháng, gia đình cung cấp ra thị trường khoảng 100 con heo.

Theo tính toán của bà Hoa, để nuôi 1 con heo đạt trọng lượng 100 kg, chi phí đầu tư con giống, thức ăn, thuốc và tiêu độc khử trùng chuồng trại lên đến 5,2 triệu đồng. Với giá heo hơi hiện nay 49-50 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi cầm chắc lỗ. Riêng bà từ tháng 11-2022 đến nay lỗ mấy trăm triệu đồng. Bà Hoa chia sẻ: “Tôi đã tiết giảm nhiều chi phí đầu vào như trực tiếp mua thức ăn với giá gốc từ các công ty về chế biến mà còn bị lỗ. Hy vọng trong thời gian đến, giá heo hơi trên thị trường có thể tăng ổn định trở lại để người chăn nuôi vượt qua khó khăn, duy trì đàn heo phát triển bền vững”.

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho hay: Giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi giá heo hơi trên thị trường giảm và khả năng còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Với giá heo hơi hiện tại, người chăn nuôi đang lỗ 6-10 ngàn đồng/kg hơi, tùy theo quy mô và phương thức chăn nuôi. Nguyên nhân giá heo thấp là do thị trường tiêu thụ Trung Quốc trước đây xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, giờ buộc phải xuất khẩu chính ngạch trong khi chăn nuôi chưa đáp ứng về các khâu sơ chế, chế biến đối với heo thịt. “Trước mắt, người chăn nuôi phải cẩn trọng khi phát triển đàn heo. Khi tái đàn phải đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đặc biệt, người dân cần tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn chăn nuôi góp phần giảm chi phí đầu vào”-ông Dũng khuyến cáo.