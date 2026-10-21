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Thế giới

Nghi phạm đâm xe vào nữ nghị sĩ Australia hầu tòa với ba cáo buộc

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, ABC)

(GLO)- Ngày 21-10, Brendan Nugent, nghi phạm trong vụ ô tô đâm nữ nghị sĩ Australia Helen Haines, ra tòa với 3 cáo buộc liên quan trực tiếp đến vụ việc. Hồ sơ tòa án cũng ghi nhận thêm các cáo buộc về cần sa.

Theo Đài ABC, Nugent, 43 tuổi, bị cáo buộc lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và gây tổn hại cho công chức liên bang. Cáo buộc thứ 3 có mức hình phạt tối đa 10 năm tù.

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Brendan Nugent rời phiên tòa sơ thẩm ngày 21-10. Ảnh: AAP/James Ross

Vụ việc xảy ra chiều 19-10 bên ngoài văn phòng của bà Haines tại Wangaratta, bang Victoria. Theo Reuters, nghi phạm bị cáo buộc đã dùng ô tô đâm nữ nghị sĩ 2 lần và bị bắt tại hiện trường.

Cảnh sát nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích, nhưng cho rằng sự việc mang tính đơn lẻ. Lực lượng chống khủng bố tham gia điều tra. Động cơ của nghi phạm vẫn chưa được công bố.

Thủ tướng Albanese lên án đây là một "hành vi cố ý", đồng thời cũng bày tỏ đau lòng trước tình trạng các cuộc tranh luận chính trị tại Australia đã trở nên quá gay gắt và mang tính công kích cá nhân trong vài năm qua.

Ông Albanese cũng cho rằng các mối đe dọa nhắm vào các quan chức đắc cử đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Bà Haines được chuyển tới Bệnh viện Alfred ở Melbourne để phẫu thuật khẩn cấp và phải cắt bỏ 1 chân. Nữ nghị sĩ vẫn trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công. Bà là nghị sĩ độc lập đại diện khu vực Indi từ năm 2019.

Ngày 21-10, ABC đưa tin cho hay, hồ sơ do Tòa án Wangaratta công bố còn ghi nhận các cáo buộc trồng và tàng trữ cần sa đối với Nugent.

Những cáo buộc này được liệt kê riêng rẽ với 3 cáo buộc liên quan đến vụ đâm xe vào nữ nghị sĩ Australia. Nghi phạm sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 2-2027.

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