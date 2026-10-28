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Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư: Khai mạc triển lãm tranh “Rừng biển một nhà”

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PHƯƠNG DUYÊN
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(GLO)- Sáng 28-10, tại không gian homestay Plây Cồng Chiêng (11A Bùi Dự nối dài, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), nghệ sĩ Trần Văn Hùng (nghệ danh Hùng Hoa Lư) khai mạc triển lãm tranh cá nhân lần thứ 2 với chủ đề “Rừng biển một nhà”.

Tham dự lễ khai mạc có Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; họa sĩ Trần Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai; lãnh đạo phường Pleiku và các phường lân cận cùng đồng nghiệp, bạn bè giới mỹ thuật, nhiếp ảnh.

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Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phương Duyên

Chủ đề của triển lãm lần này được nghệ sĩ Hùng Hoa Lư ấp ủ từ khi sáp nhập, thành lập tỉnh Gia Lai mới.

Bằng nghệ thuật của sắc màu, 66 tác phẩm tại triển lãm với đa dạng chất liệu như: sơn dầu, acrylic, tổng hợp, sơn mài, tranh bút lửa… đã làm bật lên vẻ đẹp của đại ngàn và biển xanh; đồng thời gửi gắm kỳ vọng về sự kết nối 2 vùng Đông - Tây của tỉnh về không gian địa lý lẫn văn hóa.

Là sự kiện thiết thực hưởng ứng chuỗi hoạt động Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai, triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 8-11.

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Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư bên một tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Phương Duyên
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Triển lãm trưng bày 66 tác phẩm đa dạng về chất liệu. Ảnh: Phương Duyên

Trước đó, tháng 5-2025, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đã ra mắt triển lãm tranh cá nhân đầu tiên mang chủ đề “Mắt núi” với 56 tác phẩm. Triển lãm là lời ngợi ca thiên nhiên rộng lớn và con người Tây Nguyên bình dị, hồn hậu…

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