Tin liên quan Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai: Khai trương đưa vào hoạt động Autobank CDM

Với sự trợ giúp đắc lực của máy CDM-mô hình ngân hàng tự động giao dịch 24/7, ông Nguyễn Đăng Luân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) dễ dàng thực hiện một số giao dịch ngoài giờ hành chính. Ông Luân cho biết: “Trước đây, mọi giao dịch như nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mở sổ tiết kiệm đều phải đến thực hiện tại ngân hàng. Bây giờ, các giao dịch này có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên máy chỉ với vài thao tác. Đơn cử như muốn nộp tiền tiết kiệm vào tài khoản, tôi chỉ cần giao dịch trên máy CDM. Tôi được biết máy này có tính năng lưu trữ lịch sử giao dịch tự động nữa nên rất yên tâm”.

Tương tự, chị Đoàn Thị Huyền Trang (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Từ ngày Agribank Đông Gia Lai đưa vào hoạt động máy CDM, tôi thấy rất tiện ích, đặc biệt là chức năng gửi tiền vào tài khoản. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và sau giờ hành chính, tôi đều có thể nộp tiền mặt vào tài khoản để chuyển cho khách hàng hoặc nộp bớt số lượng tiền kinh doanh vào tài khoản, không phải để tiền ở nhà. Nếu ngân hàng không hoạt động vào các ngày lễ, Tết, tôi có thể ra máy CDM để nộp tiền vào tài khoản thanh toán. Máy giao dịch nhanh, chính xác từng mệnh giá, tiền nào không đủ tiêu chuẩn lưu thông thì máy sẽ trả về ngay”.

Tại địa bàn Gia Lai, Agribank Đông Gia Lai là ngân hàng tiên phong đưa vào hoạt động máy CDM công nghệ Nhật Bản với mục tiêu từng bước thay thế dần các dòng máy ATM thế hệ cũ. Thông qua sự vận hành của máy CDM góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng từ thành thị đến nông thôn. Tại thị xã An Khê, một trong những địa bàn Agribank Đông Gia Lai đưa vào hoạt động máy CDM từ năm 2019 ghi nhận có nhiều thay đổi tích cực về xu thế giao dịch tự động. Ông Nguyễn Văn Nhân-Giám đốc Agribank Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai-cho biết: “Tại An Khê, Chi nhánh có 2 máy ATM và 1 máy CDM. Nếu như phải tiếp quỹ cho máy ATM là 3-4 lần/tuần thì đối với máy CDM chỉ 1-2 lần/tuần vì máy có chức năng quay vòng quỹ. Hiện nay, đa phần khách hàng đã quen và rất thích thực hiện các giao dịch trên máy CDM, nhất là giao dịch nộp tiền vào tài khoản, gửi tiết kiệm phát sinh”.

Theo kế hoạch, trong tháng 2 và 3-2023, Agribank Đông Gia Lai sẽ đưa vào vận hành thêm 4 máy CDM tại các huyện: Đak Đoa, Kông Chro, Mang Yang và Đak Pơ. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-cho biết: “Máy CDM sẽ thay thế dần máy ATM. Đơn cử như tại Nhật Bản đang sử dụng tới 90% máy CDM. Thông qua việc đầu tư chuyển đổi và đưa vào vận hành máy CDM, Agribank mong muốn đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, cung cấp các sản phẩm, tiện ích dịch vụ đi kèm cho khách hàng khi mở tài khoản giao dịch tại Agribank”.