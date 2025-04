Mỹ khẳng định tự chủ trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt

(GLO)- Ngày 1-4, Viettel công bố báo cáo tình hình an ninh mạng tại Việt Nam năm 2024 do Công ty An ninh mạng Viettel thuộc Tập đoàn Viettel công bố, cho thấy số cuộc tấn công mạng, lộ dữ liệu, lỗ hổng bảo mật tiếp tục tăng.