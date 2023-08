Một doanh nghiệp vàng đều đặn báo lãi cả trăm tỉ đồng mỗi tháng

Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với doanh thu thuần đạt 2.364 tỉ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 6,5%, đạt 85 tỉ đồng nhờ công ty tối ưu hóa vận hành.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.823 tỉ đồng (giảm 9,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.171 tỉ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ), tức trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này lãi ròng hơn 167 tỉ đồng. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Lý giải về các số liệu tài chính trên, đại diện PNJ cho biết doanh thu trang sức bán lẻ 7 tháng đầu năm 2023 giảm nhẹ 9,9% so với cùng kỳ năm 2022 do vẫn còn nhiều yếu tố thách thức từ thị trường. Tuy nhiên, nhờ vào việc đưa ra các chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả, PNJ vẫn kiểm soát được mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ thấp hơn so mức giảm của thị trường chung.

Lợi nhuận sau thuế của PNJ duy trì trên 1.100 tỉ đồng trong bối cảnh thị trường vàng trang sức trầm lắng, nhu cầu nội địa sụt giảm. Đổi lại, doanh thu vàng 24K trong 7 tháng vẫn tăng 1,2% trong bối cảnh giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại và vàng SJC liên tục duy trì mức cao.

Đến chiều 22-8, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 67,05 triệu đồng/lượng mua vào, 67,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại ở mức 55,9 triệu đồng/lượng mua vào, 56,85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, trong khi vàng SJC chỉ tăng thêm khoảng 650.000 đồng/lượng thì vàng trang sức, vàng nhẫn 24K đã tăng tới gần 3 triệu đồng/lượng.