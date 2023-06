Lâm Đồng: Đột kích bar New Dahlia, phát hiện 26 người dương tính với ma túy

Bất ngờ đột kích quan bar New Dahlia ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Công an Lâm Đồng bắt quả tang 6 người sử dụng ma túy trái phép và 26 người dương tính với ma túy.

Chiều 26.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết rạng sáng cùng ngày đã bất ngờ đột kích quán bar New Dahlia (ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Lâm Đồng), bắt quả tang 6 người tổ chức sử dụng ma túy trái phép, đồng thời qua kiểm tra nhanh có 26 người dương tính với ma túy.

Theo đó, lúc 0 giờ 20 phút ngày 26.6, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an H.Đức Trọng, các đơn vị nghiệp vụ, bất ngờ đột kích quán bar New Dahlia. Tại thời điểm kiểm tra, quán có 96 khách đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc và có biểu hiện sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; quán bar có 40 nhân viên đang phục vụ khách.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 26 người là khách dương tính với ma tuý (gồm 22 nam, 4 nữ); trong số này có 6 người bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 81 chai rượu các loại, 25 bình sử dụng shisha, 37 thùng bia chưa xuất trình được hóa đơn, chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng chất ma túy tại quán bar New Dahlia để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.