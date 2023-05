Kỳ thú tháng 5: Xuất hiện nguyệt thực và mưa sao băng trên bầu trời Việt Nam

1. Mưa sao băng Eta Aquarids

Tháng 5 là tháng của mưa sao băng Eta Aquarids, kéo dài đến ngày 28.5 và có nguồn gốc từ sao chổi nổi tiếng Halley. Ở nam bán cầu, mưa sao băng này có thể đạt tần suất lên tới 60 vệt/giờ. Trong khi ở bắc bán cầu, con số này chỉ bằng một nửa.

Thật đáng tiếc đêm 5.5, rạng sáng 6.5 năm nay – thời điểm mưa sao băng Eta Aquarids đạt cực đại lại rơi vào đêm trăng gần tròn nên nhiều vệt sao băng sẽ bị ánh trăng sáng “vùi dập” không thương tiếc.

2. Nguyệt thực nửa tối

Cũng vào đêm 5.5, rạng sáng 6.5, người Việt Nam có cơ hội quan sát hiện tượng nguyệt thực nửa tối. Khác với nguyệt thực toàn phần hoặc bán phần, mặt trăng trong kỳ nguyệt thực nửa tối chỉ bị tối đi đôi chút, chứ không chuyển sang màu đỏ.

Tại Hà Nội, hiện tượng này bắt đầu lúc 22 giờ 14 phút (ngày 5.5), đạt cực đại lúc 0 giờ 22 phút (ngày 6.5). Nguyệt thực nửa tối kết thúc lúc 2 giờ 41 phút (ngày 6.5).

3. Trăng sữa

Trăng tròn trong tháng 5 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 36 phút ngày 5.5 theo giờ UTC (tức 0 giờ 36 phút ngày 6.5 giờ Việt Nam). Như đã nói ở trên, pha trăng tròn lần này sẽ diễn ra đồng thời với hiện tượng nguyệt thực nửa tối.

Kỳ trăng tròn tháng 5 được người thổ dân châu Mỹ xưa kia gọi là trăng hoa bởi đây là thời điểm hoa mùa xuân nở rộ. Ngoài ra, trăng tròn lần này cũng còn được gọi là trăng trồng ngô hoặc trăng sữa.

Ngắm miệng hố Copernicus

Trong tháng 5 này, có thể dùng ống nhòm và kính thiên văn để ngắm miệng hố Copernicus. Miệng hố này được đặt tên theo tên của nhà thiên văn học vĩ đại người Ba Lan, N. Copernicus – người đã khởi xướng thuyết nhật tâm, qua đó mở ra một trang sử mới cho thiên văn học. Ngày nay, hố Copernicus với đường kính 90 km được coi là miệng hố đẹp nhất trên mặt trăng, mang biệt danh "Vua của mặt trăng" (the Monarch of the Moon).