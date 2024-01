(GLO)- Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố nền kinh tế của nước này tăng trưởng 5,2%, cao hơn 0,2% so với mục tiêu ban đầu vào năm 2023.

Trước đó, hôm 16-1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) cũng nhận định nước này có thể đã tăng trưởng 5,2% năm 2023. Tốc độ này trùng với dự báo của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, bao gồm Goldman Sachs và Morgan Stanley.

GDP quý IV-2023 của Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Tốc độ này thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters là 5,3%. Các quý trước đó, mức tăng lần lượt đạt 4,6%, 6,3% và 4,9%.

Song, năm 2023, nền kinh tế nước này được cho là bùng nổ sau khi Chính phủ gỡ bỏ chính sách zero Covid từ tháng 12-2022 và thúc đẩy chi tiêu. Mặt khác, dù tăng trưởng chậm do suy thoái trong lĩnh vực bất động sản nhưng mức đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng và sản xuất ghi nhận tích cực. Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định năm 2023 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước đó. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư đạt 50.300 tỷ Nhân dân tệ (7.070 tỷ USD) trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, các ngành công nghệ cao tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công nghệ cao tăng lần lượt 9,9% và 11,4%.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kinh tế Trung Quốc đối mặt các vấn đề như bất động sản suy thoái kéo dài ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế chung, niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn còn yếu.