Khám phá tour du lịch hấp dẫn xuyên biên giới Việt Nam-Lào-Thái Lan

Đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác để mở rộng thị trường phát triển du lịch với các nước ASEAN luôn được nhiều đơn vị lữ hành nước ta quan tâm thực hiện.

Nhiều đơn vị đã chủ động hợp tác với nước bạn để tạo ra sản phẩm tour chất lượng kết nối quốc tế nhằm kéo dài thời gian du lịch, đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách quốc tế và du khách Việt Nam ra nước ngoài.

Kết nối, trải nghiệm văn hóa, lịch sử 3 nước ASEAN

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Việt Nam.

Theo bà Patsee Permvongsenee, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT): Lượng du khách Việt Nam đến Thái Lan năm 2023 đạt 1,03 triệu người, trước dịch COVID-19 là 1,1 triệu lượt.

Trong quý 1/2024, đã có trên 209.000 du khách Việt đến Thái Lan. Theo các chuyên gia du lịch, yếu tố kinh tế là một trong những lý do hàng đầu khiến du khách Việt lựa chọn Thái Lan.

Xứ sở chùa Vàng cung cấp đa dạng dịch vụ du lịch với mức giá cạnh tranh, phù hợp với khả năng chi trả của nhiều phân khúc du khách.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch phát triển, sự đa dạng về trải nghiệm từ văn hóa, ẩm thực đến thiên nhiên, giải trí cũng là những yếu tố quan trọng thu hút du khách Việt.

Từ ngày 15/5 đến ngày 15/8, Tổng cục Du lịch Thái Lan giới thiệu du lịch vùng Đông Bắc với hành trình xuyên biên giới Việt Nam-Lào-Thái Lan, trải nghiệm văn hóa đầy sắc màu dành cho du khách Việt Nam.

Với tour này, du khách khởi hành từ Hà Nội tới Huế sau đó ngược về Quảng Trị, khám phá vùng đất ghi dấu những năm tháng kháng chiến oai hùng tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn linh thiêng.

Từ Quảng Trị, du khách sẽ sang đất nước triệu voi thanh bình, khám phá những công trình kiến trúc độc đáo như Chùa Mẹ Xì Mương linh thiêng, Patuxay, biểu tượng của Vientiane, That Luống, công trình kiến trúc Phật giáo ấn tượng.

Sau đó là đến Udon Thani, Thái Lan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công viên bãi tượng Phật Sala Keoku với hơn 200 bức tượng Phật khổng lồ. Tiếp đó, Nakhon Phanom với Tháp Đồng Hồ, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; chùa Phu Monorom với tượng Phật trắng lớn nhất Đông Nam Á...

Ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc WonderTour, đối tác đồng hành của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam nhằm giới thiệu tour xuyên biên giới Việt Nam-Lào-Thái Lan nhận định ngành du lịch Thái Lan vô cùng năng động, ngay khi du lịch phục hồi họ đã liên tục tổ chức các roadshow giới thiệu điểm đến mới.

Chương trình du lịch 3 nước là một sản phẩm hay, thu hút sự quan tâm của du khách cả 3 nước nhằm khám phá và so sánh trải nghiệm văn hóa Việt Nam-Lào-Thái Lan.

Thông qua chuyến đi, du khách có được trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, nhất là khám phá Thái Lan khác lạ từ văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, ẩm thực, thời trang, lễ hội.

Đặc biệt, vùng ISAN (Đông Bắc) cũng là bối cảnh nhiều bộ phim nổi tiếng, ăn khách của điện ảnh Thái Lan và thế giới với cảm hứng từ tục thờ thần rắn Naga khổng lồ...

Đây thực sự là kinh nghiệm tốt để du lịch Việt Nam học hỏi trong việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Diễn viên Quang Minh (Minh Tít), là người trực tiếp tham gia khám phá vẻ đẹp 3 đất nước trong hành trình xuyên biên giới.

Anh chia sẻ đã có trải nghiệm lý thú, khám phá những nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của các nước bạn và đã quay lại những clip hấp dẫn về hành trình này.

Hợp tác trao đổi, thu hút du khách

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thái Lan hiện nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn của Việt Nam.

Năm 2023, có gần 490.000 lượt khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam. Trong 4 tháng đầu của năm 2024, cả nước đón 163.790 lượt khách du lịch Thái Lan, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu do Hiệp hội Du lịch Thái Lan cung cấp cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu được du khách Thái Lan lựa chọn ghé thăm nhiều nhất trong năm 2023 (gồm Malaysia, Nhật Bản và Việt Nam).

Năm 2023, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ra mắt chiến lược du lịch mới với khẩu hiệu "Open to the New Shades of Amazing" (Mở ra những sắc thái mới mẻ của sự tuyệt vời) nhằm thu hút du khách cao cấp và thúc đẩy du lịch bền vững.

Trong đó, Thái Lan tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch với 5 điểm mạnh "5F” gồm: Food-Festival-Film-Fight-Fashion (ẩm thực-lễ hội-phim ảnh-võ thuật-thời trang.”

Tour du lịch tới vùng ISAN (Đông Bắc) thể hiện rõ nét lợi thế 5F và chiến lược mang tới trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách Thái Lan với dân số gần 72 triệu người, thu nhập bình quân khoảng 7.000 USD/người/năm là một thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam.

Khách Thái Lan cũng rất ưa thích đi du lịch Việt Nam. Các bãi biển đẹp, dịch vụ nghỉ dưỡng phát triển tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của du khách Thái Lan.

Cùng với đó, họ cũng thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử nước ta ở các điểm đến có di sản văn hóa nổi tiếng như Hội An, Huế, Mỹ Sơn, Thủ đô Hà Nội...

Ẩm thực đường phố với hương vị độc đáo, giá cả phải chăng cũng là một trong những yếu tố thu hút du khách Thái Lan khi đến Việt Nam.

Để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước, các chuyên gia cho rằng Việt Nam và Thái Lan cần xây dựng, triển khai các chiến dịch quảng bá du lịch chung đến thị trường quốc tế, tăng cường các chuyến bay thẳng, đơn giản hóa thủ tục visa, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển giữa hai nước.

Bên cạnh đó, việc hợp tác xây dựng các tour du lịch kết hợp, khai thác thế mạnh riêng của mỗi quốc gia, tạo nên một hành trình du lịch phong phú và hấp dẫn cũng là yếu tố quan trọng cần được chú trọng.

Hai quốc gia cũng cần hợp tác xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá du lịch chung đến thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ...

Sản phẩm du lịch đường bộ xuyên biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan là một ví dụ nhằm trao đổi khách du lịch 2 nước, đồng thời tăng sức hấp dẫn của du lịch 3 nước tới du khách quốc tế.

Rõ ràng, việc hợp tác chiến dịch, hợp tác thúc đẩy sản phẩm với Thái Lan sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho cả 3 bên.

Để mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa 3 nước với chi phí tiết kiệm, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phối hợp cùng các doanh nghiệp lữ hành uy tín tại Việt Nam triển khai chương trình du lịch đặc biệt với mức giá ưu đãi.

WonderTour đã hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan thiết kế chương trình du lịch 3 nước dành riêng cho sinh viên ngành du lịch các trường cao đẳng, đại học tại Huế, Đà Nẵng, Hội An, hỗ trợ 50% chi phí.

Chương trình du lịch thực nghiệm giúp sinh viên dễ dàng ghi nhớ được kiến thức, trải nghiệm, đồng thời học hỏi được cách làm du lịch của Thái Lan để đóng góp thiết thực khi trở thành lao động trong ngành du lịch trong tương lai, ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc WonderTour thông tin.