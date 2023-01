Hơn 80% số đơn thư khiếu nại tố cáo ở Đắk Nông đều liên quan đến đất

Cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, 2 nghi phạm giả danh công an, ép người dân đến chỗ vắng, dùng kéo làm hung khí để khống chế, cướp tài sản.

Sáng 13/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ hơn 40 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 63 triệu đồng các đối tượng mang theo cùng nhiều tang vật có liên quan.

(GLO)- Ngày 13-1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Tuyên Quang, Trà Vinh, Đak Nông, Quảng Bình, Nghệ An dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023. Trong đó, Đak Nông được xuất cấp 733,095 tấn gạo.

Ngày 12-1, Bộ trưởng Công an Tô Lâm gửi thư khen Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời giải cứu thành công 2 bố con trú ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bị rơi xuống giếng bỏ hoang

Công an H.Bảo Lâm thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi). Dạo đánh ông Lê Văn Ba, người tố giác vụ phá rừng tại TK 438A.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ đạt chất lượng, có nhiều dấu ấn khác biệt so với những lần tổ chức trước.

(GLO)- Tháng 2-2023 là thời hạn cuối chặn dòng tích nước cho đại dự án thủy nông Krông Pắk thượng 4.400 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 488 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, địa phương và các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Một phụ nữ đến Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) tố giác việc bị một người đàn ông khống chế, trói tay, chân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Công an bắt giữ, khởi tố bị can về tội hiếp dâm.