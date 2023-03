Hội thảo về lịch sử Công an TP. Pleiku

Tin liên quan Kbang hội thảo khoa học Di tích lịch sử Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak

Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo quá trình thực hiện nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Công an TP. Pleiku (1965-2020)”, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung được trình bày trong bản thảo. Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp thêm những ý kiến làm nổi bật những chiến công hào hùng của lực lượng Công an thành phố trong suốt những năm tháng qua; phong tục tập quán của địa phương; địa danh, căn cứ di tích; chi tiết các số liệu kinh tế-xã hội, sắp xếp trình tự bố cục cuốn sách...

Công trình “Lịch sử Công an TP. Pleiku (1965-2020)” nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử hình thành, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh Khu 9 (nay là Công an TP. Pleiku); những sự kiện quan trọng, chiến công to lớn, những thành tích vẻ vang của lực lượng Công an thành phố trong suốt 55 năm qua.