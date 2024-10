(GLO)- Nhờ tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ nghèo người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên khá giả, giúp đỡ các hộ khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

May thú bông với những phiên bản "không đụng hàng", Đặng Thị Mỵ Đình (27 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gây sốt cộng đồng mạng, nhận hàng trăm đơn hàng mỗi tháng.

(GLO)- Khi còn trong quân ngũ, anh Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1995, phường An Bình, thị xã An Khê) đã ấp ủ giấc mơ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Sau 2 năm theo học trường y, Vũ Văn Quế (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) bỏ giữa chừng rồi về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi hươu sao lấy nhung cho thu nhập khá.

Lúc chưa đầy 2 tuổi, Ngô Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ ở thôn Hà An, xã Điện Phong, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không may trở thành người khuyết tật khi cùng lúc bị động kinh, bại liệt, cơ thể co rút, não bị ảnh hưởng…