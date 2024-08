Hành trình đặc biệt của U21 Hoàng Anh Gia Lai

Trong chặng đường làm bóng đá của mình, bầu Đức luôn cho thấy tâm huyết với Học viện Bóng đá HAGL. Ông bầu gốc Bình Định từng bị dè bỉu về cách làm bóng đá từ ngọn sau 2 chức vô địch V.League 2003, 2004. Do đó, ông quyết tâm xây dựng nền móng cho Câu lạc bộ cũng như cho bóng đá Việt Nam với việc xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ. Trên thực tế, lò đào tạo dưới chân núi Hàm Rồng này đã đào tạo nhiều cầu thủ xuất sắc đóng góp cho đội tuyển quốc gia như: Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh…

Tuy nhiên, ở cấp độ các giải đấu trẻ, HAGL lại không phải là một thế lực nếu đặt lên bàn cân cùng với các lò đào tạo như: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, PVF, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng… Kể từ khi thành lập đến nay, HAGL chỉ 1 lần đăng quang ở lứa tuổi U21-độ tuổi lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đó là câu chuyện của năm 2017.

Sau đó, HAGL bị đặt dấu hỏi lớn về công tác đào tạo trẻ khi các lứa U của họ đều trắng tay tại các đấu trường quốc nội. Đội bóng phố núi rất cần khẳng định vị thế của mình ở khâu “đãi cát tìm vàng” cho bóng đá Việt. Và Giải U21 Quốc gia 2024 có lẽ là cột mốc mà bầu Đức hướng tới khi dồn nhân sự cho mặt trận này.

Trong khi đội hình 1 do HLV Vũ Tiến Thành đảm nhiệm đang rốt ráo chuẩn bị cho mùa giải mới thì cầu thủ trụ cột Nguyễn Quốc Việt vẫn được tự do chi viện cho U21 ngay từ vòng loại. Những cái tên đã chơi ở V.League 2023-2024 như Đức Việt, Văn Triệu, Trung Kiên… cũng được bổ sung cho HLV Trịnh Duy Quang. Để mở đường cho hành trình chinh phục giải đấu, HAGL đã xin đăng cai vòng loại bảng C tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng với 6 đội tham gia.

Nhưng chẳng dễ dàng với đội bóng trẻ phố núi khi chỉ xếp thứ 3 ở vòng loại. Họ giành được 10 điểm sau 5 trận đấu, trong đó có trận thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng và hòa 1-1 với Quảng Nam. Kết quả này khiến thầy trò HLV Trịnh Duy Quang lọt vào vòng chung kết với tấm vé vớt khi là 1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bước vào vòng chung kết, tình hình cũng không khả quan hơn với U21 HAGL. Một lần nữa, đội bóng chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu của mình khi để thua U21 Viettel, hòa U21 PVF và chỉ thắng U21 TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ vẫn có được tấm vé vớt để vào vòng tứ kết. Với thành tích không quá nổi bật, đội bóng của bầu Đức không được xem là ứng cử viên cho chức vô địch trong bối cảnh Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng khi bước vào vòng knock out, U21 HAGL đã có sự bứt phá với thành tích nổi trội mà khó đội bóng nào tái lập. Ở vòng tứ kết, với vị trí thứ ba, họ đụng độ đội bóng đứng thứ nhất đang toàn thắng là U21 Hà Nội. Tương quan lực lượng cũng như phong độ hoàn toàn nghiêng về đội bóng trẻ thủ đô, song U21 HAGL đã đưa trận đấu vào loạt sút penalty để rồi hạ gục đối thủ với tỷ số kịch tính 8-7.

Ở trận bán kết với U21 Quảng Nam, U21 HAGL cũng có được lợi thế không nhỏ khi ngôi sao của đội bóng xứ Quảng là Đình Bắc phải vắng mặt vì dính thẻ phạt. 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và trên chấm penalty, U21 HAGL tiếp tục chiến thắng khi vượt qua đối thủ với tỷ số 5-3.

Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở trận chung kết với U21 PVF. Dù được chơi trên sân nhà, U21 PVF đã không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, U21 HAGL bản lĩnh hơn khi sở hữu thần kinh thép được tôi luyện qua 2 trận đấu trước đó. Cùng với sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên, họ đánh bại U21 PVF với tỷ số 4-2 để bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu.

Chức vô địch càng trở nên đặc biệt hơn khi nó đến vào ngày 12-8. Đó là một ngày mà HAGL không bao giờ quên khi 1 năm trước, 3 thành viên của Câu lạc bộ tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông. Chính HLV Trịnh Duy Quang đã không thể kìm được nước mắt sau khi cùng các học trò nâng chiếc cúp. Năm 2017, khi U21 HAGL lần đầu đăng quang, họ cũng được dẫn dắt bởi chính HLV Trịnh Duy Quang. Người giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu năm đó là Rmah Sươ, hiện là HLV thủ môn cho U21 HAGL.

Một trong những điều thú vị trong cabin huấn luyện của U21 HAGL ở giải đấu năm nay là sự góp mặt của Lê Hoàng Thiên và Vũ Anh Tuấn. Đây là 2 cầu thủ được xem là tài năng xuất sắc mà bóng đá Gia Lai tạo ra.

Sau nhiều năm bôn ba, họ đã quyết định quay trở về “gõ đầu trẻ” ở Học viện Bóng đá HAGL. Giải đấu này cũng là lần đầu tiên họ góp mặt với vai trò trợ lý HLV. Điều đó mở ra hy vọng mới cho lò đào tạo của bầu Đức, bởi những con người từng là niềm tự hào của đội bóng phố núi với rất nhiều tâm huyết đã... trở về.