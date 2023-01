Hàng loạt trường hợp bị thương do pháo nổ ở Đắk Lắk

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra hàng loạt vụ tai nạn, người dân bị thương do pháo nổ, cá biệt một số trường hợp rất nghiêm trọng.

Ngày 28.1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 15 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ gây ra. Mỗi năm đều tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp bị thương do đốt pháo nhưng năm nay tăng hơn cùng kỳ những năm trước đó.

Được biết, các trường hợp bị thương do pháo nổ xảy ra rải rác khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những vết thương của nạn nhân chủ yếu bị bỏng, nát dập tay, ngực... gây ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hồi phục của người bệnh. Đa phần các trường hợp đang nằm điều trị ở bệnh viện nói trên đều là khá nặng.

Bác sĩ Đặng Ngọc Hải - Khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên - cho hay, quá trình điều trị các tổn thương do pháo đều cần thời gian lâu dài, tốn kém về chi phí và gây nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sau này. Có những trường hợp cụt các ngón tay hay thậm chí là cụt cả bàn tay hoặc bỏng cả các khu vực khác.

Hầu như hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, tại khoa thường tiếp nhận khoảng chục trường hợp tai nạn do pháo nổ gây ra, hầu hết các ca đều là người trẻ tuổi. Những tổn thương do pháo nổ để lại thương tật và di chứng nặng nề. Do đó, cần tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân để chủ động phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc từ việc đốt pháo, chơi pháo trong dịp Tết.