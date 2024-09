Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), tầng 2 ngôi nhà trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) và một ngôi nhà 4 tầng lắp ghép tạm ở Thạch Thất bị đổ sập.

Một vấn đề được Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đó là vấn đề mất điện, thông tin liên lạc. Điều này ảnh hưởng lớn nếu xảy ra thảm họa, do đó, cần chuẩn bị từ sớm, từ xa, duy trì kênh thông tin liên lạc.

Chiều 7-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay từ 7 giờ 45 phút ngày 7-9 đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã đã tìm kiếm, tiếp cận và di chuyển được khoảng 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.