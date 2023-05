Hai hãng hàng không của Việt Nam có mặt trong danh sách xuất sắc nhất thế giới

Giải thưởng chia làm nhiều hạng mục, trong đó có hai hạng mục chính là hãng hàng không xuất sắc nhất và hãng hàng không giá rẻ xuất sắc nhất. Cả hai hạng mục đều có đại diện hãng bay của Việt Nam.

Theo đó, danh sách 25 hãng đạt giải Hãng hàng không xuất sắc nhất thế giới năm 2023 thứ tự gồm: Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Qantas, Virgin Australia/Virgin Atlantic, EVA Air, Cathay Pacific Airways, Emirates, Lufthansa/Swiss, SAS, TAP Portugal, All Nippon Airways, Delta Air Lines, Air Canada, British Airways, Jet Blue, JAL, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, Hawaiian, KLM, Alaska Airlines và United Airlines.

Để có tên trong danh sách 25 hãng hàng không hàng đầu, các hãng phải đạt được xếp hạng an toàn 7 sao và thể hiện khả năng đi đầu trong đổi mới nhằm mang lại sự thoải mái cho hành khách.

Tổng biên tập Geoffrey Thomas của AirlineRatings.com cho biết "xếp hạng tập trung sự đổi mới của các hãng bay để tạo ra sự khác biệt thực sự cho trải nghiệm của hành khách".

Air New Zealand được xếp hạng số 1 nhờ sự đổi mới trong khoang với giường dành cho hành khách hạng phổ thông trên những chiếc Boeing787 mới, dịch vụ hành khách và khả năng phục hồi nhanh chóng sau sự đại dịch.

AirlineRatings.com cũng vinh danh Top 25 hãng hàng không giá rẻ hàng đầu thế giới năm 2023 như một phần của giải thưởng hãng hàng không xuất sắc thường niên.

Các hãng hàng không đạt giải theo thứ tự bảng chữ cái là AirAsia, Allegiant, Bonza, Cebu Pacific, EasyJet, Eurowings, Flair, FlyDubai, Frontier, GOL, Indigo, Jet2, JetBlue, Jetstar, Norse Atlantic, Peach, Ryanair, Scoot, Spirit, Southwest, Transavia , TUI, Vietjet, Vueling, Wizz Air.

Ông Geoffrey Thomas của Airlineratings.com cho biết "mỗi hãng hàng không trong danh sách đều có thành tích an toàn tốt và đã tạo ra sự khác biệt lớn trong thị trường tương ứng của họ".

Tất cả các hãng hàng không được chọn đều có hồ sơ an toàn và xử lý sự cố tốt hoặc đã hoàn thành kiểm tra an toàn hoạt động của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IOSA).

Airlineratings.com là tổ chức xếp hạng hàng không uy tín trên thế giới, được phát triển để cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến các hãng bay.

Hệ thống của tổ chức này xếp hạng các hãng từ 1 đến 7 sao về mức độ an toàn. Hệ thống xếp hạng tính đến một số yếu tố khác nhau liên quan đến kiểm toán từ các cơ quan quản lý ngành hàng không, các hiệp hội hàng đầu cũng như các hãng hàng không sở hữu dữ liệu an toàn. Mỗi hãng bay đều có bảng phân tích xếp hạng an toàn để hành khách có thể biết chính xác xếp hạng như thế nào.

Danh sách các hãng đạt giải thưởng được lọc ra từ hơn 360 hãng hàng không có mặt trên hệ thống của Airlineratings.com, chuyên chở 99% hành khách trên thế giới.