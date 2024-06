Hà Nội: Khởi tố vụ đứt cáp tại công trường làm 10 công nhân thương vong

Sơ bộ xác định nguyên nhân vụ việc trên là do trong quá trình 10 công nhân cùng di chuyển bằng máy vận thăng nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì bất ngờ bị đứt dây cáp, dẫn đến rơi tự do.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 18/6 tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18/6, công nhân ở dưới lán công trường xây dựng Trường Mầm non Đông Yên B (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) phát hiện phía sau công trường (khu vực để thang tời vật liệu) có 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất.

Sau đó, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, có 3 nạn nhân tử vong, còn 7 nạn nhân khác tiếp tục được cấp cứu, điều trị.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.