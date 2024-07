Giới trẻ gia nhập đường đua tự do tài chính

(GLO)- Với mục tiêu tự do tài chính, thay vì lựa chọn tích luỹ tài sản, việc đầu tư hiện nay đang trở thành xu hướng của giới trẻ.

Sau đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế, chuyện có một công việc ổn định hay sống bằng “lương tháng” không còn là lựa chọn an toàn dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, Gen Z ngày nay đang dần hướng đến mục tiêu “nghỉ hưu sớm”. Do vậy, ngoài việc có thêm các nguồn thu nhập phụ, việc tham gia đầu tư để đạt tự do tài chính cũng đã trở thành xu hướng của giới trẻ.

Tập tành kinh doanh từ năm 15 tuổi, bạn Hồ Thị Minh Thư (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã tự kiếm được những khoản tiền đầu tiên từ việc bán hàng online. Từ mục tiêu kiếm được những khoản tiền tiêu vặt nhỏ, sau một thời gian, Minh Thư đã tích cóp được số vốn nhỏ cũng như tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng, phân tích nhu cầu thị trường. Đồng thời, bạn trẻ này cũng hướng bản thân đến những mục tiêu tài chính lớn hơn.

Minh Thư chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Marketing, mình đi thực tập cho một công ty chuyên về Logistics. Ở thời gian đầu đi làm, mình nhận thấy những rủi ro nhất định khi chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, như khả năng bị mất việc trong những ngày dịch bệnh hay trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, vì muốn nhắm đến mục tiêu có thể nghỉ hưu sớm, nên bản thân mình bắt đầu tìm hiểu về đầu tư”.

Thời gian đầu tập tành đầu tư chứng khoán, Thư cũng gặp khó khăn nhất định do kinh nghiệm và thị trường biến động. May mắn thay, với thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh, khoản tiền thua lỗ trong giai đoạn này đối với Minh Thư không phải là một con số đáng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi học hỏi kiến thức tìm hiểu được từ mạng xã hội và các khoá học online, cô bạn cũng đã vững vàng hơn.

Khi được hỏi về những bài học đã rút ra được trong quá trình lấn sân vào đầu tư chứng khoán, Minh Thư có lời khuyên cho các bạn trẻ rằng cần phải tìm hiểu kỹ và có kiến thức về thị trường, không đầu tư vô tội vạ, nếu cảm thấy bản thân chưa đủ vững vàng thì nên dừng lại. Bên cạnh đó, theo quan điểm của Minh Thư, nếu tài sản cố định chưa quá nhiều, các bạn trẻ nên tập trung vào đầu tư cho bản thân thay vì hướng đến một khoản đầu tư lớn.

Ngoài lựa chọn đầu tư chứng khoán với số vốn bắt đầu nhỏ chỉ từ 500 nghìn đồng, số ít bạn trẻ khác đã hướng tới lựa chọn kênh đầu tư lớn hơn rất nhiều như bất động sản.

Là một hoạ sĩ tự do, sống với công việc liên quan đến nghệ thuật là niềm đam mê, bạn Thanh Thảo (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) không hướng đến mục tiêu nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, với một khoản tiết kiệm sau nhiều năm đi làm, Thảo lo rằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng có thể khiến tiền trở nên mất giá trong tương lai. Do đó, cô hoạ sĩ đã quyết định đầu tư vào một mảnh đất xa trung tâm thành phố theo người quen giới thiệu.

Nhắm đến một mảnh đất thuộc dự án quy hoạch, chưa hoàn thành các thủ tục giấy tờ, Thanh Thảo đã chấp nhận rủi ro lớn về các thủ tục hành chính, pháp lý. Bù lại, mảnh đất Thảo lựa chọn có giá rẻ hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, với bạn, những rủi ro đó đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Sau khi đã cầm chắc cuốn "sổ hồng" trong tay, Thanh Thảo chia sẻ: “Với mình, việc đầu tư mua đất là một câu chuyện lớn. Vì vậy, ngoài việc nghĩ về tiềm năng phát triển, còn phải tìm hiểu kỹ về những vấn đề hành chính, pháp lý và giấy tờ, cũng như thông tin về bất động sản bạn hướng đến có đang ở diện quy hoạch hay gặp các vấn đề tranh chấp không. Một bước quan trọng không kém, là cần đặt cọc và đọc kỹ hợp đồng chuyển nhượng để tránh những khúc mắc về sau”.

Khi công nghệ ngày càng phát triển, việc đầu tư đã trở nên thuận lợi hơn, và có thể bắt đầu với số vốn rất nhỏ, ngoài đầu tư chứng khoán hay bất động sản, vẫn còn những kênh đầu tư an toàn và sinh lời cao khác để các bạn lựa chọn, như gửi tiết kiệm, đầu tư vàng hay đầu tư vào các quỹ,…

Qua sự chủ động tìm tòi, học hỏi, tư duy "tích tiểu thành đại" và biết áp dụng "lãi kép", gen Z thời nay đã sớm có cơ hội hướng tới tự do tài chính. Tuy nhiên, ở bất kỳ lĩnh vực nào, các bạn trẻ cũng chỉ nên đầu tư khi có kiến thức, hiểu rõ về kênh đầu tư của mình, đồng thời biết rõ về khoản tiền dự phòng và khả năng chịu đựng rủi ro tài chính của bản thân.