Giá xăng E5 và RON95-III cùng giảm, dầu diesel và dầu hỏa giữ nguyên

(GLO)- Báo Công thương ngày 19-9 dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8-2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 472.000 tấn phân bón trị giá 159 triệu USD (tăng 54% về lượng và tăng 85% về giá trị so với tháng 7-2023). Đây là lượng phân bón nhập khẩu đạt mức cao nhất kể từ tháng 7-2021.

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu từ Trading Economics cho biết, giá đường thô thế giới ngày 18-9 đạt 590,4 USD/tấn (tăng 35% so với thời điểm đầu năm 2023, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022). Đây là mức cao nhất 11 năm trở lại đây trong bối cảnh loạt quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan giảm sản lượng do chịu ảnh hưởng của thời tiết.