Giá xăng có thể tăng 1.400 đồng/lít trong phiên điều chỉnh tới

Theo ghi nhận, giá dầu thế giới ngày 14.7 có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể, giá dầu thô WTI tăng 0,67 USD, lên mức 76,39 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 0,79 USD, lên mức 80,93 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay và thị trường đang thắt chặt nhưng những trở ngại về kinh tế và lãi suất tăng đã làm giảm nhẹ kỳ vọng tăng trưởng.

Tại thị trường trong nước, trao đổi với Lao Động, một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, giá cơ sở với xăng RON 95 đang âm từ 1.200 - 1.400 đồng/lít; xăng E5 âm từ 1.100 - 1.300 đồng/lít; dầu DO âm từ 1.000 đồng - 1.200 đồng/lít.

Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới, ngày 21.7, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu sẽ tăng theo mức lỗ.

Hiện, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được áp dụng theo phiên điều hành ngày 11.7 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương:

Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 20.419 đồng/lít (giảm 51 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.078 đồng/lít. Xăng RON95-III: Không cao hơn 21.497 đồng/lít (tăng 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.616 đồng/lít (tăng 447 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: Không cao hơn 18.320 đồng/lít (tăng 394 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.288 đồng/kg (tăng 665 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).