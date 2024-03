Gia Lai: Tặng 15 xe lăn cho trẻ em bị bại não

Tin liên quan Thầy Hiệu trưởng với những việc làm nhân ái

Theo đó, đại diện Dự án Nụ cười nhân ái đã tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 trẻ em bị bại não đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, giúp các em thuận tiện trong di chuyển và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi chiếc xe lăn trị giá khoảng 40 triệu đồng, do Hội No Ordinary Journey Foundation và Wheelchairs For Kids tài trợ.

Bên cạnh đó, đại diện Dự án Nụ cười nhân ái cũng đã trao tặng 10 chiếc xe lăn cho trẻ em bị bại não đang sinh sống ở Dòng nữ tỳ thánh thể (phường Trà Bá, TP. Pleiku).

Được biết, từ năm 2022 đến nay, Dự án Nụ cười nhân ái đã trao tặng khoảng 100 chiếc xe lăn cho trẻ em bị bại não trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ em bị bại não thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.