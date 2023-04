Gia Lai khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim từ ngày 9 đến 12-5

Tin liên quan Chư Sê khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho 169 người dân

Theo đó, đối tượng khám sàng lọc là trẻ từ 0-16 tuổi có dấu hiệu bị tim bẩm sinh như thường bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào, sưng phổi, viêm phế quản…; trẻ em bị tim bẩm sinh chưa khám sàng lọc. Trẻ đã được phẫu thuật thì mời đến tái khám kiểm tra sức khỏe.

Cụ thể: Ngày 9-5, buổi sáng sẽ khám tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (số 50 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) cho các đối tượng ở TP. Pleiku, các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Đức Cơ; buổi chiều sẽ khám tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh (61 Hải Thượng Lãn Ông, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho trẻ ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn thành phố.

Ngày 10-5, buổi sáng sẽ khám tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê (số 759 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) cho các đối tượng tại huyện Chư Sê, Chư Prông và Chư Pưh; buổi chiều sẽ khám cho học sinh và các đối tượng khác tại Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Ngày 11-5, buổi sáng khám tại Trạm Y tế phường Đoàn Kết (tổ 5, thị xã Ayun Pa) cho các đối tượng tại thị xã Ayun Pa, huyện: Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa; buổi chiều khám tại Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa).

Ngày 12-5, buổi sáng khám tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê cho các đối tượng trên địa bàn thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro; buổi chiều khám tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) cho trẻ em là học sinh tại trường và các đối tượng khác.

Sau khi các em được khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật sẽ được hỗ trợ chi phí phẫu thuật theo quy định.