Gia Lai: Đôn đốc thu ngân sách nhà nước các khoản liên quan đến đất đai

Công văn nêu rõ: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 11 tháng năm 2024 đạt 102,8% so với dự toán Trung ương giao, bằng 99,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2023). Tuy nhiên, khoản thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ, lũy kế 11 tháng chỉ đạt 71,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế đã tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ảnh: S.C

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ở mức cao nhất, tạo đà thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong quản lý ngân sách Nhà nước; phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ thuế.

Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ thuế quyết liệt. Rà soát, đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP khi hết thời gian gia hạn.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến việc thi hành các quy định của Luật Đất đai và các văn bản có liên quan tới người nộp thuế; có văn bản chỉ đạo đối với các địa bàn chưa đảm bảo tiến độ thu so với dự toán.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; theo dõi sát sao việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền và báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các nội dung còn lại trong việc tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền được giao; đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; xây dựng, tham mưu ban hành bảng giá đất và các nội dung khác được quy định chi tiết trong Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Ảnh: Mộc Trà

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp; nhất là khó khăn, vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, các dự án có khả năng thanh khoản tốt, dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới… Từ đó, tạo lập và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch số 1177/KH-UBND ngày 22-5-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn kịp thời và đôn đốc xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, dự án trọng điểm quốc gia, dự án có tính chất kết nối liên vùng; đưa vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ, tạo hiệu ứng và nâng cao giá trị các khu đất đấu giá tại các địa phương, khai thác tăng thu từ nguồn lực đất đai.

Ngoài ra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc, quyết liệt triển khai các giải pháp tại Văn bản số 2771/UBND-KTTH ngày 23-11-2024 của UBND tỉnh triển khai Công điện số 115/CD-TTg ngày 7-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại. Tích cực chỉ đạo rà soát và xác định rõ số lượng hồ sơ đất đai còn tồn đọng, nguyên nhân, giải pháp và chỉ rõ trách nhiệm của tổ chúc, cá nhân liên quan; rà soát các dự án bất động sản đã triển khai trên địa bàn nhưng còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng… để kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo cấp có thẩm quyèn xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban rà soát những dự án đã quyết định giao đất, không vướng mắc nhưng chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính về đất đai thì tổ chức thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai thực hiện, chống lãng phí.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng đối với các khoản thu từ đất đai, khai thác tăng thu cho ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất.