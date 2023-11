Tin liên quan 210 chân chạy so tài ở Giải Việt dã tỉnh Gia Lai

Nghẹt thở trên những bước chân

Sau 1 năm gián đoạn, Giải Việt dã tỉnh Gia Lai chính thức trở lại với giới chạy bộ toàn tỉnh. Dù không có quy mô lớn như một số giải phong trào trong thời gian qua, song giải đấu vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt khi đó là sự so kè giữa các địa phương cũng như các đơn vị trường học trong cả tỉnh. Giải thu hút sự tham gia của 210 VĐV đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố và ngành Công an, Quân đội cùng 9 Trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 2 hệ phong trào và hệ THPT với các cự ly: 3 km, 4 km, 5 km, 7km của nam-nữ tương ứng từng nội dung.

Ở giải này, Ban tổ chức đã giới hạn các VĐV thuộc đội tuyển điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã từng tham dự các giải quốc gia không được phép thi đấu. Do đó, màn tranh tài của các VĐV diễn ra quyết liệt hơn khi phải đến những mét cuối cùng của đường chạy, Ban tổ chức mới có thể xác định được người thắng cuộc. Ở cự ly mở màn 3 km nữ trẻ, VĐV Lê Thanh Mai (TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Yến Trúc (thị xã An Khê) đã có cuộc so kè đầy kịch tính. Cả 2 sớm bứt tốc từ những km đầu tiên để bỏ xa các đối thủ bám đuổi và tạo ra cuộc đua “song mã” đến khoảng 10 m cuối của cự ly này thì Thanh Mai mới thực sự bứt phá thành công để cán đích đầu tiên.

Ở cự ly 5 km dành cho nam hệ THPT, giới chuyên môn nhận định VĐV Võ Huy Hoàng của trường THPT Lê Lợi sẽ dễ dàng giành được ngôi vị số 1 khi em đã không ít lần giành huy chương vàng ở các giải cấp thành phố và tỉnh trước đây. Thực tế, Huy Hoàng đã cùng Trần Duy Thanh (THPT Y Đôn) tách tốp từ khá sớm. Chân chạy 16 tuổi Huy Hoàng tỏ ra khá khôn ngoan khi thường xuyên “núp gió” đối thủ trong hơn 4 km đầu tiên để đỡ tiêu hao thể lực. Nhưng Duy Thanh cũng là một chân chạy đầy kinh nghiệm để tích lũy cho mình đủ sức rướn cho đoạn đường cuối cùng. Ở khoảng 300 m cuối, cả 2 đã có màn nước rút mang đến sự phấn khích cho đông đảo khán giả chờ đợi. Huy Hoàng bứt lên trước nhưng Duy Thanh với những sải chân dài cùng quyết tâm tạo nên bất ngờ đã giành chiến thắng đầy nghẹt thở trước đối thủ.

Sau khi cán đích, Duy Thanh hồ hởi: “Em đã từng thi đấu hệ nam trẻ ở giải này nhưng không đạt được thành tích cá nhân. Do đó, em đã rất nỗ lực luyện tập, hàng ngày đều chạy 7-10 km và tham gia chạy ở các giải cấp huyện. Hôm nay em rất vui dù đối thủ khá mạnh mà em đã đạt được tấm huy chương vàng. Mục tiêu của em là sẽ giành thành tích cao cho Trường THPT Y Đôn ở Hội khỏe Phù đổng tỉnh sắp tới”.

Một trong những nội dung được trông chờ nhất là cự ly 7 km nam chính với sự hội tụ các chân chạy có tiếng tăm trong làng chạy Gia Lai. Phải kể đến như Võ Cao Thiện Nghĩa (thị xã An Khê), Nok (huyện Đak Đoa), Đào Thế Vinh (TP. Pleiku), Liưm (huyện Đak Đoa)…Trong đó Thiện Nghĩa từng giành huy chương vàng ở nội dung này của giải vào năm 2020 và vừa đạt huy chương đồng cự ly 42 km tại Giải Gia Lai City Trail, Nok và Liưm thuộc thành viên đội tuyển Việt dã dân tộc thiểu số tỉnh.

Tất cả đều có rất nhiều kinh nghiệm trên đường chạy nên họ tỏ ra khá chuyên nghiệp trong từng bước chạy cũng như việc phân phối thể lực cho chặng đường dài 7 km dưới thời tiết khá nắng khi diễn ra vào hơn 10 giờ. Tốp 3-5 VĐV từng giành nhiều thành tích cao đã có sự tách tốp từ khoảng km thứ 3 để rồi duy trì và nới giãn khoảng cách với nhóm chạy sau. Trong đó, VĐV Nok dù đã cố gắng bám đuổi Thiện Nghĩa trong hơn 6 km nhưng đành bất lực trước tốc độ tuyệt vời của chàng trai đến từ thị xã An Khê.

“Tôi làm huấn luyện viên chạy bộ tại TP. Hồ Chí Minh nhưng khi nghe thông tin về giải liền về đăng ký thi đấu cho đơn vị An Khê. Giữa rất nhiều giải phong trào thì việc được thi đấu ở Giải Việt dã tỉnh vẫn là trải nghiệm rất đặc biệt với tôi, tôi tự hào vì được cống hiến và mang huy chương vàng về cho thị xã An Khê. Tôi cũng cố gắng gầy dựng phong trào chạy bộ ở quê nhà An Khê cũng như tại Gia Lai để có thêm nhiều chân chạy và giải đấu chất lượng hơn nữa”-Thiện Nghĩa bộc bạch.

Ấn tượng các chân chạy trẻ

Giải Việt dã tỉnh diễn ra thường niên không chỉ là dịp cho các địa phương khẳng định vị thế của mình ở làng chạy bộ tỉnh nhà, mà cũng là cơ hội cho các tuyển trạch viên phát hiện ra các nhân tố trẻ để bồi dưỡng, đào tạo ra các hạt nhân trong tương lai. Ở giải năm nay, Đak Pơ là đoàn gây ấn tượng mạnh với các VĐV trẻ tài năng ở cả 2 nội dung đồng đội nữ trẻ và đồng đội nam trẻ. Đak Pơ vốn là một trong những mảnh đất đào tạo ra nhiều chân chạy nổi tiếng như Nguyễn Văn Duy-nhiều năm giành huy chương vàng ở Giải Việt dã tỉnh hay Hà Quang Thắng-VĐV thuộc đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Và để tìm ra lứa VĐV kế cận, họ đã chú trọng đến các chân chạy ở lứa tuổi thiếu niên.

Chị Vi Thị Thơm-huấn luyện viên đoàn Đak Pơ cho hay: “Giữa tháng 11, Đak Pơ đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống của huyện lần thứ XIX, nhờ đó đã tuyển chọn được đội tuyển tham gia giải tỉnh lần này. Các trường học cũng rất hưởng ứng nên khâu tuyển VĐV từ cấp trường đã được làm rất tốt, một phần nhà trường cũng có sự chuẩn bị kỹ càng cho Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và tỉnh nên các em có điều kiện luyện tập, thi đấu”.

Nhờ đó, huyện Đak Pơ năm nay đã ẵm 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ trẻ của 3 VĐV Đinh Thị Khoan, Bùi Thị Kiều My và Đinh Thị Duyên; đồng đội nam trẻ của 3 VĐV Trần Văn Luyện, Lê Văn Dự và Đinh Hóa. Đáng nói, so với các đơn vị xếp sau ở các nội dung này như huyện Kbang, thị xã An Khê thì các VĐV của Đak Pơ đều kém từ 2-3 tuổi. Do đó, họ hứa hẹn sẽ là những “hạt giống đỏ” cho Việt dã của Đak Pơ trong các năm tới.

Tại giải năm nay, những đơn vị được xem là “đất chạy” vẫn thể hiện sức mạnh của mình. Ở hệ THPT, ngôi trường Lương Thế Vinh đến từ huyện Kbang đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở cả 2 cự ly nam và nữ khi giành cả 2 huy chương vàng nội dung đồng đội. Trong đó, 3 cô gái Đồng Thị Tuyết Trinh, Lê Thị Phương Thùy, Quách Thị Ánh Nguyệt đã chia nhau 3 vị trí dẫn đầu ở nội dung cá nhân cự ly 4 km. Qua đó giúp THPT Lương Thế Vinh giành vị trí nhất toàn đoàn ở hệ THPT; trường THPT Lê Lợi giành giải nhì, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giành giải ba.

Ông Hoàng Anh Tuấn-huấn luyện viên Trường THPT Lương Thế Vinh cho hay: “Tiếp nối truyền thống của các thế hệ học sinh trước, chúng tôi đã chú trọng đến việc tuyển chọn, bồi dưỡng các em ngay từ lớp 10. Các em cũng rất đam mê và chăm chỉ luyện tập để tham gia giải từ cấp huyện tới cấp tỉnh. Hy vọng ở Hội khỏe Phù Đổng tỉnh sắp tới, Trường THPT Lương Thế Vinh vẫn sẽ giữ được thành tích tốt”.

Ở hệ phong trào, TP. Pleiku đã xếp nhất toàn đoàn với việc giành 2 giải nhất ở các nội dung đồng đội nam chính, đồng đội nữ chính và 3 cá nhân giành giải nhất ở các cự ly 3 km nữ trẻ, 5 km nam trẻ và 5 km nữ chính; huyện Kbang xếp thứ 2 và thị xã An Khê đứng ở vị trí thứ 3.

Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Việc tìm kiếm được tài năng trẻ của môn điền kinh là một trong những bài toán khá nan giải. Do đó, đây là dịp quý như vàng để chúng tôi tìm lực lượng bổ sung cho đội năng khiếu điền kinh của tỉnh. Qua quan sát đã phát hiện một số em ở độ tuổi 12-13 rất có triển vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các em thể hiện ở Hội khỏe Phù đổng tỉnh để kiểm tra khả năng, nếu khả quan sẽ vận động các em gia nhập đội tuyển”.

Sau đây là các hình ảnh ấn tượng tại giải đấu: