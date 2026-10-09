Festival Hoa Đà Lạt 2026 có gì mới?

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với nhiều điểm mới nhằm đưa lễ hội trở thành không gian văn hóa, bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc.

Ngày 8-10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, festival năm nay tập trung các hoạt động trọng tâm trong tháng 12, khai mạc dự kiến ngày 19-12 và kết hợp bế mạc với chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 vào ngày 31-12.

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương dịp Festival Hoa Đà Lạt lần X - năm 2026. Ảnh: Lâm Viên

Mở rộng không gian, kéo dài mùa hoa

Điểm mới đáng chú ý của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI là không gian lễ hội được mở rộng, không chỉ tập trung tại quảng trường Lâm Viên mà lan tỏa đến các phường, xã. Các công trình hoa, tuyến đường hoa, tiểu cảnh và không gian cảnh quan được đầu tư theo hướng tiếp tục duy trì sau festival, ít nhất đến qua Tết Nguyên đán.

Cách làm này đưa festival ra khỏi những ngày cao điểm, đồng thời tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng lãm, trải nghiệm.

Để chuẩn bị cho festival, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” được triển khai rộng khắp. Hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng, trong đó nhiều địa phương xây dựng tuyến đường hoa, tiểu công viên, công trình hoa và chỉnh trang cảnh quan.

Riêng khu vực Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang - Đà Lạt xây dựng 6 tuyến đường hoa.

Từ festival hoa đến không gian sáng tạo

Một điểm nhấn khác của Festival Hoa Đà Lạt 2026 là tăng cường âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu quốc tế, qua đó mở rộng hình ảnh Đà Lạt từ một đô thị hoa thành không gian văn hóa, sáng tạo.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 gia tăng yếu tố âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu quốc tế. Ảnh: Lâm Viên

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, các hoạt động quốc tế được chú trọng, trong đó có hội thảo quốc tế về hoa và ngành nông nghiệp; một số chương trình nghệ thuật, âm nhạc dự kiến có sự tham gia của nghệ sĩ, khách mời nước ngoài.

Trong 11 chương trình chính, bên cạnh khai mạc và bế mạc còn có trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phiên chợ rau - hoa và phố trà - cà phê - rượu vang; giải Dalat Palace Floral Golf Invitational; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026; bế mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất; Carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết các hoạt động quốc tế sẽ được chú trọng dịp Festival Hoa năm 2026. Ảnh: Lâm Viên

Sự kết hợp giữa hoa, âm nhạc, nghệ thuật, thời trang, văn hóa các dân tộc, thể thao và nông nghiệp tạo nên nhiều lớp hoạt động bên cạnh không gian thưởng lãm hoa truyền thống.

Khi cộng đồng cùng làm festival

Không gian hoa năm nay cũng được hình thành từ sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp và người dân, thay vì chỉ phụ thuộc vào các khu vực trưng bày tập trung.

Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, địa phương trồng thêm 2.000 cây mai anh đào; phường Xuân Hương - Đà Lạt trồng thêm 600 cây mai anh đào, đồng thời phối hợp tổ chức ngày hội khinh khí cầu và cuộc thi “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, dự kiến trao giải vào đầu tháng 12.

Các địa phương cũng tiếp tục chỉnh trang đường phố, cảnh quan và xây dựng những tuyến đường hoa, tiểu cảnh. Từ đó, festival không chỉ hiện diện ở những sân khấu hay điểm trưng bày mà được đưa vào từng khu dân cư, tuyến đường và không gian công cộng.

Các doanh nghiệp và người dân cùng thực hiện những con đường hoa. Ảnh: Đ.V.T

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt có sức sống dài hơn

Để festival diễn ra đúng tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện ý tưởng, kịch bản, phương án tổ chức và kinh phí, nhất là chương trình khai mạc và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc.

Tại họp báo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị rà soát toàn bộ phần việc, bám sát tiến độ, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn chậm; đồng thời chuẩn bị các chương trình phù hợp điều kiện thực tế, chú trọng cảnh quan và các điều kiện phục vụ người dân, du khách.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị chủ động rà soát toàn bộ phần việc, bám sát tiến độ,đồng thời bảo đảm các chương trình Festival Hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Lâm Viên

Các phương án về không gian hoa, trưng bày - triển lãm hoa, cây cảnh, công trình và tuyến đường hoa tại khu vực Đà Lạt - vùng lõi của Festival Hoa - được yêu cầu sớm phê duyệt để có đủ thời gian thi công, hoàn thiện.

Các phương án về không gian hoa, trưng bày - triển lãm hoa, được yêu cầu sớm phê duyệt để có đủ thời gian thi công, hoàn thiện. Ảnh: Lâm Viên

Với việc mở rộng không gian và tăng sự tham gia của cộng đồng, Festival Hoa Đà Lạt 2026 không chỉ tập trung vào những ngày diễn ra lễ hội mà được chuẩn bị từ sớm, với các công trình hoa và cảnh quan tiếp tục hiện diện sau tháng 12.

Từ những tuyến đường hoa đến các chương trình âm nhạc, từ mai anh đào đến giao lưu văn hóa quốc tế, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI đặt hoa vào mối liên hệ rộng hơn với nghệ thuật, văn hóa, nông nghiệp và đời sống Đà Lạt.

Theo Lâm Viên (TNO)