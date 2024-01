Đồng Nai: Bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ lừa bán 'hòn đá hủy diệt sắt'

Theo cơ quan công an, Đào Văn Lắm đã sử dụng tên giả là Quốc (đóng vai cháu của Võ Quang Trực) giúp lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây và "hòn đá quý” đặt lên bàn thờ và được trả công 90 triệu đồng.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến nhóm lừa đảo bán "hòn đá hủy diệt sắt" nhằm chiếm đoạt tiền của người khác, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ thêm một đối tượng.

Đối tượng bị bắt là Đào Văn Lắm (30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ).

Nghi can đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, Đào Văn Lắm đã sử dụng tên giả là Quốc (đóng vai cháu của Võ Quang Trực) giúp lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây và "hòn đá quý” đặt lên bàn thờ và được trả công 90 triệu đồng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N, Võ Quang Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan hơn 1,1 tỷ đồng (trong đó có 440 triệu đồng tiền của Lan giả góp chung với ông N), Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng, Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long hơn 84 triệu đồng. Đào Văn Lắm được đưa 90 triệu đồng, Võ Quang Trực giữ 314 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi và Đào Văn Lắm để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tính đến ngày 11/1/2024, các đối tượng nói trên tự nguyện giao nộp số tiền gần 1 tỷ đồng (tiền chiếm đoạt của vợ chồng ông N) cho cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục kêu gọi hai đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Trần Thị Hạnh và Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi Công an tỉnh triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa bán "hòn đá hủy diệt sắt” chiếm đoạt của vợ chồng ông N số tiền 2,1 tỷ đồng, liên tục những ngày qua có 3 bị hại ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi của nhóm đối tượng đã lừa bán "hòn đá hủy diệt sắt” với thủ đoạn tương tự.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, từ cuối tháng 10/2023, lực lượng trinh sát hình sự xác định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có một nhóm đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức rao bán khối đá "có tính năng hủy diệt được kim loại". Giá bán của loại đá này lên đến hàng trăm tỷ đồng.