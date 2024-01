Điều tra vụ 13 giáo viên, viên chức nghi sử dụng chứng chỉ giả

Hằng năm, cứ vào mùa xuân, khi cây cỏ vừa khoác lên mình tấm áo xanh non mơn mởn cũng là lúc người Ê Đê ở Đắk Lắk tổ chức lễ trưởng thành cho thanh niên.

Sau 8 tháng dỡ trộm nhà của người khác đem bán sắt vụn gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Ngọc Bảo Phương đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an thành phố Kon Tum cho biết, trong 15 ngày thực hiện cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, các lực lượng của Công an thành phố đã lập được nhiều chiến công.