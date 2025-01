Đầu năm nô nức lễ chùa, tảo mộ và chúc Tết người thân

Tiết trời phố núi Pleiku sáng Mùng 1 Tết se lạnh. Ảnh: Hoàng Hoài

Như một nét văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt, ngay từ sáng sớm Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mọi người cùng nhau đi chùa-khởi đầu một năm mới bình an cho gia đình.

Tại các ngôi chùa ở Gia Lai đều tấp nập người đi lễ chùa. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, cầu cho một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Sáng sớm Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mọi người cùng nhau đi chùa-khởi đầu một năm mới bình an cho gia đình. Ảnh: Hoàng Hoài

Tiết trời phố núi Pleiku ngày Mùng 1 Tết se lạnh. Đây là không gian lý tưởng để xuất hành đầu năm. Từ sáng sớm, từng dòng người từ mọi nẻo đường đổ về các ngôi chùa lớn như: Vĩnh Nghiêm, Bửu Minh, Minh Thành… để làm lễ cầu bình an, hái lộc cho gia đình và người thân.

Xem đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt trong ngày đầu năm mới, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã đến chùa Minh Thành để cầu một năm mới bình an. "Năm nay gia đình tôi chọn chùa Minh Thành là điểm đến đầu tiên trong năm mới. Ngoài việc là điểm du lịch với nét đẹp cổ kính thì gia đình mình mong muốn đến chùa để cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, vạn sự như ý"-chị Liên cho biết.

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã đến chùa Minh Thành để cầu một năm mới bình an. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong bộ áo dài đỏ truyền thống, chị Nguyễn Minh Ánh (phường Yên Thế, TP. Pleiku) thành kính dâng những nén hương thơm lễ chùa với mong mỏi: “Tết là dịp để mọi người trong gia đình dành thời gian bên nhau, cũng là dịp để chúng ta hướng về quê hương, cội nguồn, người thân... Do đó, dù có đi làm ăn xa hay khó khăn gì thì ai cũng muốn quay về nhà ngày Tết, cùng nhau lễ chùa đầu năm để cầu phúc, hái lộc, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc”.

Sau khi đi chùa, ngày đầu năm mới, nhà nhà đều dành thời gian để tìm về thăm nén hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất. Các tuyến đường dẫn về Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa, TP. Pleiku) trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn mọi ngày.

Dòng người đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa, TP. Pleiku) mỗi lúc một đông. Ảnh: Quang Tấn

Vợ chồng ông Nguyễn Khắc Chương (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) tranh thủ thời gian sau khi đi chùa cầu bình an đã đến nghĩa trang thắp nén hương thơm lên phần mộ của cha mẹ đã khuất.

Ông Chương chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, sáng Mùng 1 Tết, vợ chồng tôi cũng dành thời gian đến thắp hương cho cha mẹ đã khuất. Bên cạnh mời ông bà, tổ tiên, cha mẹ về ăn Tết cùng gia đình thì tôi cũng cúng báo về tình hình gia đình một năm qua, nhất là chuyện học hành, công việc của con cháu. Đồng thời, mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho gia đình có nhiều sức khỏe, con cháu thành đạt hơn trong học tập và công việc. Năm mới, tôi chúc mọi người, mọi nhà đón xuân Ất Tỵ nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống”.

Sáng Mùng 1 Tết, ông Nguyễn Khắc Chương (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đến nghĩa trang thắp nén hương thơm lên phần mộ của cha mẹ đã khuất. Ảnh: Quang Tấn

Tại TP. Pleiku, dần đến trưa mùng 1 Tết, trời bắt đầu nắng ấm và khá đẹp. Người dân nơi đây đều vui vẻ, hồ hởi đi chúc Tết, ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Bởi từ xưa các cụ có câu “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” nhắc nhở mọi người hướng về tổ tiên, đồng thời chúc Tết ông bà, bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

Sau khi đi hái lộc ở chùa, bà Lê Thị Ba (tổ 4, phường Tây Sơn) đã cùng gia đình đến nhà bà con để thăm chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc.

“Mỗi dịp Tết đến, tôi đều đi cùng con cháu đến thăm họ hàng. Bởi với tôi, Tết không chỉ là dịp để gia đình quây quần bên nhau mà còn là lúc để kết nối mọi người xung quanh, nhất là những người thân. Chỉ một câu chúc tốt cũng đủ làm lòng người vui vẻ, ấm áp và cùng nhau mong một năm mới an lành. Tôi hy vọng, thế hệ sau cũng sẽ giữ được nét đẹp truyền thống này”-bà Ba bày tỏ.

Chúc Tết người thân và mong các thành viên trong gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Ảnh: Ánh Kiều

Không chỉ có người lớn, các bậc phụ huynh còn dẫn theo các con, các cháu đi thăm người thân, họ hàng để dạy cho các cháu hiểu về phong tục tập quán của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Vy (phường Thắng Lợi) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tầm 2 giờ chiều tôi đều dẫn các con của mình đi thăm và chúc Tết bà con. Vì ngày thường các con đi học không có nhiều thời gian để đến thăm, đặc biệt là những người ở xa. Những chuyến đi chúc Tết như vậy không chỉ giúp các con biết về cội nguồn của mình mà còn giúp các thế hệ sau gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt”.

Tiết trời TP. Pleiku dần đến trưa mùng 1 Tết đã bắt đầu nắng ấm, thuận lợi cho mọi nhà du xuân, chúc Tết. Ảnh: Bá Bính

Theo mẹ đi chúc tết họ hàng, bé Nguyễn Gia Phúc (tổ 4, phường Tây Sơn) hào hứng nói: “Cứ đến sáng Mùng 1, mẹ dẫn con đến chùa để xin lộc và sau đó đến nhà ông bà, cô chú... để chúc Tết. Trước khi đi, mẹ luôn nhắc con phải chúc Tết thật lễ phép và tôn trọng người lớn. Thấy ông bà vui vẻ cười tươi, con cảm thấy rất vui”.

Cũng như ở TP. Pleiku, sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong tiết trời xuân nắng nhẹ se lạnh, người dân thị xã An Khê đã tập trung về các khu nghĩa trang, viếng mộ tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, người thân đã khuất.

Nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn (tổ 7, phường An Phú, thị xã An Khê) luôn duy trì việc tảo mộ đầu năm. Theo ông Tuấn, việc này xuất phát từ văn hóa, phong tục tốt đẹp nhằm gửi gắm những điều may mắn, bình an và hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới. Ông bà, cha mẹ thường mừng tuổi cho con cháu cùng những lời chúc tốt lành; con cháu trưởng thành mừng tuổi bố mẹ, ông bà lớn tuổi với lời chúc sức khỏe và trường thọ.

Từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết, người dân trên địa bàn thị xã An Khê đổ về chùa Quan Âm (xã Song An) đi lễ, vãn cảnh chùa đầu năm. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Tuấn cho biết: Vợ chồng ông có 2 người con đều đã lập gia đình. Con gái đầu lấy chồng ở xa, vợ chồng con trai út đang sinh sống và công tác tại TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, vợ chồng con trai và cháu nội về quê ăn Tết từ ngày 24 tháng Chạp. Một năm đôi lần con cháu viếng mộ ông bà vào ngày 26, 30 tháng Chạp và ngày mùng 1 Tết.

“Sáng mùng 1, vợ tôi ở nhà nấu mâm cơm cúng gia tiên. Tôi và vợ chồng con trai viếng mộ ông bà, tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong phù hộ về sức khỏe, tài lộc cho người còn sống, các con công tác thuận lợi, các cháu hay ăn mau lớn, ngoan ngoãn, vạn sự hanh thông”-ông Tuấn bày tỏ mong ước ngày đầu năm mới.

Sáng mùng 1 Tết, vợ chồng chị Lê Trần Diễm Thúy (tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) lễ Phật, vãn cảnh chùa, cầu bình an. Ảnh: Ngọc Minh

Từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết, người dân trên địa bàn thị xã An Khê cũng đổ về chùa Quan Âm (xã Song An) đi lễ đầu năm cầu an cho gia đình. Chị Lê Trần Diễm Thúy (tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) chia sẻ: “Đã thành thói quen, năm nào, vợ chồng tôi cũng tranh thủ sắp xếp công việc để đi lễ Phật, vãn cảnh chùa để lòng thanh tịnh, xóa bỏ những bộn bề của năm cũ cũng như cầu phúc và cầu bình an cho gia đình”.

Khung cảnh chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) có đông đảo người dân thị xã và các địa phương lân cận đến lễ chùa đầu năm. Ảnh: Vũ Chi

Ở khu vực Đông Nam tỉnh, người dân cũng nô nức tảo mộ, lễ chùa đầu năm để thể hiện sự tri ân của các thế hệ con cháu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; đồng thời cầu mong hạnh phúc viên mãn đến với gia đình trong năm mới.

Khu vực nghĩa trang thị xã Ayun Pa, ngay từ 7 giờ sáng đã có rất đông người dân đi tảo mộ. Anh Nguyễn Thanh Bình (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Tảo mộ là dịp con cháu trong gia đình tập trung đông đủ để thắp hương phần mộ tổ tiên. Vì vậy, cứ sáng Mùng 1 Tết, tôi lại cùng gia đình tập trung ra mộ ông bà thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính. Đây cũng là dịp anh chị em, con cháu họ hàng có dịp gặp nhau, trò chuyện vui vẻ, tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết”.

Anh Nguyễn Thanh Bình (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cùng gia đình đi tảo mộ, thắp hương tưởng nhớ ông bà đã khuất trong ngày đầu năm. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, chùa Bửu Tịnh (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) tập trung không chỉ người dân thị xã mà còn cả các địa phương lân cận đến thắp hương. Với người dân nơi đây, lễ chùa đầu năm không quá cầu kỳ, không lễ vật mà chỉ bằng vài nén nhang và sự thành tâm. Bên cạnh đó, nhiều người lên chùa đầu năm đơn giản là để tìm lại sự tĩnh tại, an nhiên hay để vãn cảnh, lưu lại những bức hình xuân cùng người thân, bạn bè.

Trong số đông người đi lễ chùa, chị Lê Thái Lê (tổ 4, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Sáng mùng 1 Tết cả nhà tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi làm mâm cơm cúng gia tiên, cả nhà diện những bộ trang phục đẹp nhất đi tảo mộ và lễ chùa. Hy vọng trong năm mới, cả gia đình sẽ dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn”.