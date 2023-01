Đảm bảo dòng vốn huyết mạch, chủ lưu cho nền kinh tế

* Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Theo nhận định Ngân hàng Nhà nước, năm 2023 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều yếu tố khó khăn, thách thức, tình hình lạm phát gây áp lực lên nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi. Triển khai nhiệm vụ ngân hàng trong bối cảnh chung toàn ngành và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đề ra chỉ tiêu định hướng nguồn vốn huy động tăng 10% so với năm 2022, dư nợ cho vay tăng 5% so với năm 2022, kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ. Theo đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh. Đơn vị sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, triển khai kịp thời các chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

* Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai: Năm 2023, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đề ra mục tiêu định hướng huy động vốn tăng 15%, dư nợ cho vay tăng 10% so với năm 2022 gắn với quan điểm xuyên suốt là tăng trưởng thận trọng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, khó khăn đã được dự báo. Đồng thời, luôn chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ưu tiên vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn gắn với các mục tiêu chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Song song với hoạt động ngân hàng truyền thống, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng gắn với xu thế phát triển ngân hàng số. Trong năm 2022 vừa qua, dịch vụ ngân hàng phát triển rõ nét, phong phú, đa dạng, hoạt động ngân hàng thực sự đi vào từng ngõ ngách phục vụ đời sống người dân. Trong đầu năm 2023, Chi nhánh sẽ lắp đặt và đưa vào hoạt động thêm 2 máy CDM Autobank tại Đak Đoa và Kông Chro, hiện thực hóa mục tiêu đưa ngân hàng tự động phục vụ cho người dân tại khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, gắn với xu thế phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống, Chi nhánh hướng tập trung phát triển VietQR đến nhóm khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ.

* Ông Đinh Văn Toàn-Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bắc Gia Lai: Năm 2023, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Vietcombank Chi nhánh Bắc Gia Lai đã đề ra các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể huy động vốn tăng 10%, dư nợ tín dụng tăng 15% so với năm 2022, phù hợp với khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế.

Theo đó, Chi nhánh tiếp tục duy trì và đảm bảo nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực đầu tư truyền thống như hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông sản, thương mại dịch vụ. Đối với nền khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn ngân hàng tiếp tục tài trợ cho các hoạt động sản xuất của nền khách hàng hiện hữu, phát huy thế mạnh cho vay bán lẻ của Chi nhánh gắn với việc chuyển dịch cơ cấu và kiểm soát chất lượng tín dụng. Đồng thời, Chi nhánh tiếp tục bám sát các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của tỉnh là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo để có kế hoạch đầu tư vốn tín dụng cho các dự án mang tính khả thi.

* Ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Chi nhánh Gia Lai: Bước vào năm 2023, SHB Chi nhánh Gia Lai chủ động xây dựng các giải pháp kinh doanh linh hoạt theo sát diễn biến thị trường cũng như bám sát các chỉ đạo, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng, đảm bảo cân đối giữa tỷ trọng huy động vốn và cho vay đối với nền kinh tế. Đối với vấn đề lãi suất, SHB Chi nhánh Gia Lai vừa phải đảm bảo lãi suất huy động mang tính cạnh tranh trong bối cảnh chung của thị trường vốn hiện tại. Đồng thời, chủ động tiết giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay ở mức phù hợp với điều kiện, sức khỏe và khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế.

Trong năm nay, Chi nhánh xác định rằng hoạt động ngân hàng, nguồn vốn ngân hàng sẽ tiếp tục gắn bó đồng hành với nền kinh tế địa phương, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản thế mạnh chủ lực. Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, cả doanh nghiệp và ngân hàng đều mong muốn sớm đưa vào hoạt động để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.