Đak Pơ ra mắt mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy đầu tiên của phụ nữ huyện

(GLO)- Tối 7-11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Cư An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ vận động toàn dân an toàn về phòng cháy chữa cháy”. Đây là mô hình đầu tiên về phòng cháy, chữa cháy do Hội LHPN thành lập trên địa bàn huyện Đak Pơ.