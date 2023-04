Đăk Glei: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp sâm Ngọc Linh

Ngày 19/4/2023, Công an huyện Đăk Glei cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Điệp để tiếp tục điều ra làm rõ vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Tin liên quan Truy tìm thủ phạm trộm 100 cây sâm Ngọc Linh

Trước đó, ngày 6/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei tiếp nhận tin báo của A Pim (sinh năm 1993, ở thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei) bị kẻ gian đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh ở Tiểu khu 93, thuộc thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, trộm cắp sâm Ngọc Linh đang trồng tại vườn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đăk Glei triển khai ngay lực lượng trinh sát nắm tình hình, rà soát các điểm mua bán sâm, theo dõi các đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản. Qua đó đã phát hiện, thu giữ 13 củ sâm Ngọc Linh được xác định có liên quan trong vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh nói trên.

Mặc dù đã thu giữ được số sâm Ngọc Linh bị mất, tuy nhiên, việc xác định đối tượng, tìm ra thủ phạm trộm cắp không đơn giản. Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, lực lượng trinh sát đã không quản ngại ngày đêm, lần theo các đầu mối, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, thu thập chứng cứ, truy tìm đối tượng. Sau thời gian dài trốn khỏi địa phương, đối tượng trở về nhà thăm vợ, con thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ. Với các chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Văn Điệp (sinh năm 1988, ở thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 17/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Điệp để tiếp tục điều ra làm rõ.

Đây là vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh đầu tiên trên địa bàn huyện Đăk Glei bị phát hiện và khởi tố. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp sâm Ngọc Linh không những ổn định được tình hình ANTT ở địa phương, mà còn tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, với Đảng, chính quyền, qua đó giúp người dân an tâm trong việc trồng sâm Ngọc Linh, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.