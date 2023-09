Đà Lạt: Bắt giữ nghi phạm chỉ trong 1 giờ lấy trộm 3 xe máy

Ngày 7/9, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố đối với đối tượng Nguyễn Phước Lộc (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nghi phạm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, chỉ trong 1 giờ lấy trộm 3 xe máy và 1 xe đạp đua tại phường 8 (TP Đà Lạt).

Trước đó, sáng 31/8, người dân trên đường Võ Trường Toản (TP Đà Lạt), đến cơ quan Công an trình báo bị mất 3 xe máy và 1 xe đạp, nên Công an thành phố Đà Lạt đã lập chuyên án để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã xác định đối Nguyễn Phước Lộc là nghi can số 1 của vụ trộm cắp trên.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng nắm được thủ đoạn của Lộc, ban đêm đón xe khách từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, khoảng 4-5 giờ sáng đến nơi, Lộc lân la các con đường nếu thấy nhà nào thiếu cảnh giác, để xe máy trước sân, không đóng cổng Lộc mở khóa chạy xe về TP Hồ Chí Minh và rao bán trên mạng. Có ngày, Lộc trộm được nhiều xe rồi mang tập kết trước khu vực chùa Vạn Hạnh (Đà Lạt), tiếp đó mang đi gởi ở các quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, Mimosa…, sau đó lần lượt chạy từng xe về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khi Lộc khi đến lấy xe máy trộm cắp cất giấu ở bãi xe đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt), thì bị lực lượng trinh sát Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Lạt), bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận rạng sáng ngày 31/8, chỉ trong 1 giờ Lộc lấy trộm 1 xe đạp đua trị giá hơn 40 triệu đồng cùng 3 xe máy. Tiếp tục đấu tranh, bước đầu Lộc còn khai nhận trước đó đã thực hiện trộm trót lọt 10 xe máy ở TP Đà Lạt.

Được biết, ngày 7/9, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định được 3 người sửa xe máy mua xe do Lộc trộm cắp, gồm: Trần Văn hậu (24 tuổi), Lê Văn Sơn (25 tuổi, đều ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, ngụ Gò Dầu, tây Ninh). Công an thành phố Đà Lạt cũng thu hồi được tang vật, gồm: 3 xe máy và 1 xe đạp đua.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan vụ trộm cắp xe máy này.