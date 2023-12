Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023: 60 tác phẩm đạt giải

Tin liên quan Gia Lai: 679 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo đề nghị của Hội đồng chung khảo, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có 28 tác phẩm đạt giải. Trong đó, loại hình báo in và báo điện tử có 10 giải (1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích); loại hình tạp chí có 10 giải (1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích); loại hình phát thanh và truyền hình có 8 giải (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 3 giải khuyến khích). 3 giải tập thể xuất sắc thuộc về Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy Pleiku và Trường Chính trị tỉnh.

Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có 32 tác phẩm đạt giải. Trong đó, loại hình báo và tạp chí in có 5 giải (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 2 giải khuyến khích); loại hình báo điện tử có 10 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích); loại hình phát thanh có 7 giải (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 3 giải khuyến khích); loại hình truyền hình có 10 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích). 4 giải tập thể xuất sắc thuộc về Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Thị ủy Ayun Pa.

Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sẽ được tổ chức vào chiều 12-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).