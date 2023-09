CSGT Đắk Nông nhặt được tiền vàng trả lại cho người dân đánh rơi trên đường

Ngày 17/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành trao trả tiền vàng và các loại giấy tờ quan trọng cho người dân làm rơi trên đường.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh đó Đại úy Nguyễn Hùng Tiến làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát từ Km 208 + 500 đến Km 225 Quốc lộ 28 thuộc khu vực xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong thì nhặt được 01 cái ví màu nâu bị đánh rơi trên đường. Qua kiểm tra có các giấy tờ tùy thân căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm...mang tên Phan Thị Hạnh trú tại xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong và nhiều tài sản có giá trị gồm:04 nhẫn vàng, 01 lắc tay, 1.330 ngàn đồng tiền mặt. Tổ công tác đã liên hệ Công an xã Quảng Sơn để tìm chủ nhân của chiếc ví bị đánh rơi.

11 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Quảng Sơn, chị Phan Thị Hạnh đã đến công an xã nhận lại tài sản, chị rất vui mừng phấn khởi và viết thư cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã giúp chị nhặt được cái ví do chị làm rơi vào 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày khi chị đi xe máy cùng chồng từ xã Quảng Sơn ra thành phố Gia Nghĩa. Việc làm của các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT đuờng bộ số 3 đáng đuợc biểu dương khen thưởng vì đã hết lòng phục vụ nhân dân.