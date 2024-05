Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Vừa qua, Công an quận 5 (TP HCM) đã tạm giam Huỳnh Ngọc Trâm (SN 1991, quê Bến Tre) để điều tra hành vi "Cướp tài sản". Đây là đối tượng đã sử dụng thuốc an thần pha vào đồ ăn, thức uống đưa cho người khác sử dụng để cướp tài sản ở Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy.

Gây án chớp nhoáng

Ngày 22-4, Công an phường 12 (quận 5) đã tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Phạm Thị Thanh Thúy (SN 1988, quê Long An) về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trưa 10-4, chị đưa cha nhập viện tại BV Chợ Rẫy. Khi đang ngồi ở trước Khoa Cấp cứu thì có một phụ nữ (sau này xác định là Huỳnh Ngọc Trâm) đến trò chuyện. Cuộc trò chuyện rôm rả và Trâm đã mời chị Thúy uống nước. Khoảng 30 phút sau, chị Thúy thấy mệt và ngủ trên ghế. Khi thức dậy, chị phát hiện mất hơn 4,6 triệu đồng.

Ngày 24-4, Công an phường 12 (quận 5) tiếp tục nhận được đơn tố cáo của chị Hồ Thị Ngọc Hân (SN 1976, quê Tiền Giang) về việc bị cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Chị Hân cho hay ngày 23-4, chị đang ngồi trước Khoa Cấp cứu thì một phụ nữ trẻ (sau này xác định là Trâm) đến bắt chuyện. Do đang nuôi mẹ bệnh và có người tâm sự nên chị đã mở lòng. Khi nói chuyện, Trâm đưa cho chị Hân một ly nước. Sau khi uống nước, chị Hân ngủ say đến rạng sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Chị Hân tá hỏa phát hiện bị mất túi xách có nhiều nữ trang, vàng với tổng tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 5 đã bắt giữ Trâm tại một phòng trọ ở quận Tân Bình. Tại cơ quan công an, Trâm khai đã cướp tài sản của chị Thúy, chị Hân. Lời khai của Huỳnh Ngọc Trâm thể hiện, do biết BV Chợ Rẫy có đông người nuôi bệnh, đem theo tiền và tài sản nên chọn làm nơi gây án. Trâm ra nhà thuốc mua thuốc an thần sau đó đến BV tìm người nuôi bệnh là phụ nữ bắt chuyện rồi bỏ thuốc vào nước cam mời họ uống để chiếm đoạt tài sản.

Nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, chị Hồ Thị Ngọc Hân rưng rưng nước mắt: "Tôi đinh ninh là của đã mất đi thì khó tìm lại nhưng đến khi nhận lại tài sản, tôi rất mừng. Qua sự việc này, tôi có lời khuyên là khi đến BV hoặc chốn đông người không nên mang theo quá nhiều tài sản, dễ bị kẻ gian dòm ngó".

Cách đây không lâu, Công an quận 1 (TP HCM) đã bắt giữ Liêu Gia Đạt (SN 1989) về hành vi "Cướp tài sản". Đạt và chị N.T.D (SN 1991) quen nhau qua mạng. Sau đó, khi cả hai hẹn nhau đi chơi thì Đạt lén bỏ thuốc an thần vào ly nước và mời chị D. uống. Sau khi uống hết ly nước, chị D. mê man và bị Đạt đưa vào khách sạn quan hệ trái ý muốn và cướp tài sản gồm 4 triệu đồng, điện thoại…

Cảnh giác không bao giờ thừa

Ông Trần Cư, Đội trưởng Đội Bảo vệ BV Chợ Rẫy, cho biết đội ngũ bảo vệ BV thường xuyên túc trực ở tất cả khu vực trong BV để nhắc nhở, tuyên truyền người bệnh, người nuôi bệnh cảnh giác với những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản. "Việc trộm cắp, dùng thuốc an thần trước đây thường xảy ra. Hiện nay, với hệ thống camera giám sát, số vụ bị chiếm đoạt tài sản giảm hẳn so với nhiều năm trước đây" - ông Cư nói.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, thông tin: "BV thường xuyên nhắc nhở thân nhân, bệnh nhân qua các buổi họp tại khoa, phòng và gắn các bảng cảnh báo không ăn uống của người lạ ở các nơi tập trung đông người. Người bệnh và thân nhân không nên trò chuyện với người lạ khi chỉ mới quen biết tại BV. Thực tế từ các vụ việc đã xảy ra cho thấy thủ đoạn của kẻ gian là tiếp cận, nói chuyện tạo lòng tin, làm mọi việc cho nạn nhân. Như mua nước, mua cơm mời ăn uống miễn phí. Sau đó, lợi dụng sơ hở đã bỏ thuốc vào đồ ăn, thức uống khiến nạn nhân mê man rồi cướp tài sản".

Công an quận 5 cho biết trên địa bàn quận có 24 BV, trong đó phần lớn là BV đầu ngành. Do đó, số lượng người dân tới chữa bệnh, lưu trú rất đông, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, dễ phát sinh các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Công an quận 5 đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, UBND các phường, ban giám đốc các BV để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự.

Trong năm 2023, Công an quận 5 đã khám phá 15/15 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra tại các BV trên địa bàn, bắt giữ 15 đối tượng. Trong thời gian tới, Công an quận 5 tiếp tục phát huy hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với các bệnh viện trên địa bàn, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các BV nói riêng cũng như trên toàn địa bàn quận 5 nói chung.

Công an quận 5 đang khẩn trương điều tra vụ án cướp tài sản bằng thuốc an thần tại BV Chợ Rẫy. Cơ quan này thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP HCM, điện thoại: 028.3855.0878 để làm việc.