Chủ tiệm bánh mì Phượng gửi thư xin lỗi, mong được thông cảm

(GLO)- Khoảng 10 giờ ngày 19-9, tại thôn Plei Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy kho chứa mì của gia đình ông Đinh Văn Quang. Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, Vương Minh Chung, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(GLO)- Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính với một cán bộ huyện ở Thừa Thiên-Huế do vi phạm nồng độ cồn.