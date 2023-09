Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng

Phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư

Tin liên quan 2 công ty chứng khoán liên quan việc chào bán trái phiếu Tân Hoàng Minh bị phạt 700 triệu đồng

Ngày 30-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố các bị can: Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, bị can Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư.

Cùng với đó, Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư song không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư trái phiếu này là người bị hại trong vụ án.

Các bị can ở tập đoàn Tân Hoàng Minh còn sử dụng thủ đoạn gian dối tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con rồi bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an cuối năm 2022, lãnh đạo C03 cho hay kết quả điều tra xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.

Thời điểm đó Tân Hoàng Minh đã chuyển 2.100 tỉ đồng vào tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự, các bước theo quy định pháp luật.