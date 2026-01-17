Chơi thăng hoa, U23 Việt Nam vào bán kết nghẹt thở

(GLO)- Đối đầu với đối thủ được đánh giá cao ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn thăng hoa, thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp để giành vé vào bán kết sau trận đấu đầy kịch tính.

U23 Việt Nam tiến vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng, trong khi U23 UAE chỉ đứng thứ 2. Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu, “những chiến binh sao vàng” chưa từng đánh bại đại diện đến từ Trung Đông. Cán cân sức mạnh vì vậy được cho là nghiêng về phía UAE.

Khán giả Việt Nam trên khán đài cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Ted Trần

Do đó, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Carlo Broli được đặt ở thế cửa trên. Dẫu vậy, chiến lược gia người Ý tỏ ra khá thận trọng trước phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam, đội đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Bởi vậy, U23 UAE nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự. Hầu hết các đối thủ trước đó đều chọn cách dồn ép U23 Việt Nam ngay từ đầu nhưng đã phải trả giá bằng những pha phản công sắc bén của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U23 UAE chơi thận trọng khi nhường thế trận cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Ở nhiều thời điểm, U23 UAE nhường khu vực trung tuyến cho U23 Việt Nam. Trong các pha tấn công, đội bóng Trung Đông chủ yếu sử dụng bóng dài nhằm hướng đến các mũi nhọn trong vòng cấm địa.

Phút 16, từ một pha bóng như vậy, tiền đạo đội trưởng Al Menhali đã sút tung lưới Trung Kiên khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định cầu thủ này đã dùng tay chơi bóng trước đó.

Sau khoảng nửa đầu hiệp đấu diễn ra có phần thăm dò, U23 UAE bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu với liên tiếp những pha hãm thành. Phút 38, cú sút xa của cầu thủ đối phương khiến bóng liếm mép trên xà ngang khung thành Trung Kiên.

Lê Phát mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Song khi vừa có được tín hiệu khởi sắc trong khâu tấn công, U23 UAE lại phải nhận gáo nước lạnh. Phút 39, tiền đạo vào sân thay người Đình Bắc có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Lê Phát đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì lâu. Chỉ 3 phút sau, U23 UAE tận dụng tốt ưu thế thể hình để tìm bàn gỡ hòa 1-1. Sau 2 cú đánh đầu liên tiếp trong vòng cấm, tiền đạo đang chơi bóng tại Pháp là Junior Ndiaye đã làm tung lưới Trung Kiên.

Khác với hiệp 1, U23 Việt Nam chủ động nhường thế trận trong hiệp 2. Với sự có mặt của Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cho thấy rõ ý đồ phòng ngự phản công.

Đình Bắc thi đấu chói sáng sau khi được tung vào sân ở cuối hiệp 1. Ảnh: Ted Trần

Thực tế, ngôi sao mang áo số 7 liên tục có những pha bứt tốc nguy hiểm. Phút 62, từ đường tạt cánh chuẩn xác của Minh Phúc, Đình Bắc bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc, hạ gục thủ thành Khaled Tawhid, nâng tỷ số lên 2-1.

Dẫu vậy, kịch bản hiệp 1 tiếp tục lặp lại. Chỉ 6 phút sau, Al Menhali bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, vượt tầm với của Trung Kiên, san bằng tỷ số 2-2 cho U23 UAE.

Niềm vui đến với U23 Việt Nam không thể kéo dài lâu sau cả 2 lần vươn lên dẫn trước. Ảnh: Ted Trần

Sau 2 bàn thắng liên tiếp, trận đấu chững lại với sự thận trọng của cả hai đội. Tuy nhiên, ở những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc khiến hàng thủ đối phương liên tục rơi vào thế báo động.

Phút 88, trong một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, Thanh Nhàn tạt bóng thuận lợi để Anh Quân đánh đầu ở cự ly gần. Tuy vậy, cú lắc đầu của cầu thủ số 20 chưa đủ hiểm nên không vượt khỏi tầm tay của thủ thành đối phương.

Dẫu vậy, những cơ hội tạo ra đã tiếp thêm sự tự tin cho hàng công U23 Việt Nam. Bước vào hiệp phụ, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì sức ép.

Và sau những đợt tấn công miệt mài, U23 Việt Nam cũng được đền đáp. Phút 100, Minh Phúc tung cú sút bồi đưa bóng chạm vào người hậu vệ đối phương khẽ đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Khaled Tawhid, nâng tỷ số lên 3-2.

U23 Việt Nam đã vào chơi bán kết một cách nghẹt thở sau trận đấu thăng hoa. Ảnh: Ted Trần

Khác với 2 lần bị dẫn bàn trước đó, U23 UAE đã không còn đảm bảo thể lực cho những đợt hãm thành trước U23 Việt Nam. Họ cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, song hoàn toàn bất lực trước bức tường phòng ngự kiên cố của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

Bảo toàn chiến thắng 3-2, U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào bán kết sau trận đấu nghẹt thở, khẳng định bản lĩnh và sự tiến bộ rõ nét trước một “ông lớn” của bóng đá châu lục.