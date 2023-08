Chi cục Thuế TP. Pleiku: Hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

(GLO)- Trong bối cảnh vừa triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế song kết quả thu cân đối ngân sách (trừ tiền sử dụng đất) do Chi cục Thuế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thực hiện trong 7 tháng qua đạt gần 64% dự toán. Với mục tiêu đạt và vượt dự toán năm 2023, Chi cục đang thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Trong 7 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế TP. Pleiku thực hiện gần 662 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán tỉnh giao; trừ tiền sử dụng đất, thu cân đối ngân sách đạt gần 64% dự toán tỉnh giao. Theo đánh giá kết quả thu các khu vực, sắc thuế chủ yếu, một số sắc thuế có sự tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái như: thuế giá trị gia tăng lũy kế thu 161,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế thu 36,6 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt lũy kế thu 730 triệu đồng, thuế tài nguyên lũy kế thu 9,77 tỷ đồng... góp phần cân đối, bù đắp cho các khoản thu khác bị giảm thu do thực hiện chính sách hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Bích-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho biết: “Chi cục tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp quản lý thuế gắn với tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo từng khu vực, sắc thuế, Chi cục chỉ đạo các đội thuế theo sát địa bàn để khai thác nguồn thu có tiềm năng, đôn đốc người nộp thuế phát sinh số thuế phải nộp lớn thực hiện kịp thời vào ngân sách. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Quán triệt tinh thần lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Chi cục Thuế TP. Pleiku triển khai toàn diện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính gắn với công tác quản lý thuế. Theo đó, Chi cục đã điện tử hóa các thủ tục hành chính, kết nối trao đổi dữ liệu với các cơ quan chức năng và kết nối với người nộp thuế.

Ông Đặng An Bình-Trưởng Văn phòng Công chứng Đặng An Bình (02 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đánh giá: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách thuế nhanh chóng, đầy đủ. Một điểm đáng ghi nhận là thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục được rút ngắn, các vấn đề thắc mắc liên quan đến thuế được cán bộ thuế hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp cũng như trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế TP. Pleiku cũng triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm động lực vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững. Ông Phạm Văn Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ bảo vệ Thiên Ưng (207 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho biết: “Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với đời sống người dân lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các chính sách hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện kịp thời đã chia sẻ khó khăn, giúp người dân, doanh nghiệp giảm bớt áp lực trong ngắn hạn. Khi vượt qua giai đoạn này, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh lại tiếp tục đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước”.

Ông Võ Đình Tồn-Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ-Trước bạ-Thu khác (Chi cục Thuế TP. Pleiku) thông tin: “Đội đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế. Các khoản thuế được áp dụng chính sách gia hạn năm trước đều được người nộp thuế nộp vào ngân sách khi hết thời gian gia hạn, góp phần đảm bảo tiến độ thu theo dự toán. Hiện nay, Đội tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, cập nhật mã số thuế cá nhân, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.

Với quyết tâm hoàn thành dự toán năm 2023, Chi cục Thuế TP. Pleiku đang tập trung rà soát các nguồn thu, đánh giá các khoản giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế các tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp quản lý thuế như: kiểm tra hồ sơ khai thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch; đôn đốc thu hồi nợ thuế; tiếp tục thực hiện các chuyên đề chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, vận tải, bất động sản, thương mại điện tử; theo dõi và đôn đốc thu tiền sử dụng đất các dự án... Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội vẫn đan xen các yếu tố thuận lợi và khó khăn, Chi cục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.