Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC lên đến 5,5 triệu đồng, rủi ro đẩy về phía người mua

Với mức chênh lệch như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã đẩy mọi rủi ro về phía người mua vàng trong thời điểm hiện nay. Sau khi mua 1 lượng vàng SJC, người mua ngay lập tức lỗ 5,5 triệu đồng.

Giá vàng SJC cuối giờ chiều 28-12 tiếp tục giảm sâu, giá vàng SJC thu vào được các doanh nghiệp giảm xuống sát 73 triệu đồng/lượng, thậm chí có doanh nghiệp niêm yết ở mức 72 triệu đồng/lượng mua vào.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30, giá vàng SJC được tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) niêm yết ở mức 73,5 triệu đồng/lượng mua vào và 76,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 2,5 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với đầu giờ chiều; tổng cộng giảm 4,4 triệu đồng chiều mua và 2,7 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Tập đoàn Phú Quý cũng báo giá ở mức 73,3 triệu đồng/lượng mua vào và 77,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với đầu giờ chiều; tổng cộng giảm 4,4 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 72 triệu đồng/lượng mua vào và 77,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4,55 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với đầu giờ chiều; tổng cộng giảm 5,8 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước.

Đáng nói, giá mua và giá bán được các doanh nghiệp kinh doanh vàng kéo giãn lên từ 4 đến 5,5 triệu đồng/lượng. Trong điều kiện thị trường ít biến động, mức chênh lệch này chỉ ở mức 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Như vậy, với mức chênh lệch cao kỷ lục như hiện nay, nếu mua 1 lượng vàng, người mua ngay lập tức lỗ từ 4 đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 28-12 đang giao dịch ở mức 2.077,39 USD/ounce, tăng khoảng 9 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 27-12. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 61,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 16,3 triệu đồng/lượng. Trước đó, chênh lệch giữa vàng thế giới và vàng SJC có thời điểm lên đến 18-20 triệu đồng. Trong khi đó, cũng là vàng 9999 nhưng giá vàng nhẫn 9999 trên thị trường hiện chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng.