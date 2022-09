Lịch truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế VFF

Lao Động gửi tới quý độc giả Lịch truyền hình trực tiếp các trận đấu thuộc Giải Bóng đá Giao hữu Quốc tế - Hưng Thịnh 2022: - Ngày 21.9: Trận đấu Việt Nam vs Singapore trên VTV5 và VTV6 - Ngày 24.9: Trận đấu Ấn Độ vs Singapore trên VTV6 - Ngày 27.9: Trận đấu Việt Nam vs Ấn Độ trên VTV5 và VTV6.