Khai mạc vòng loại môn bóng đá và bóng chuyền nam bảng B Hội thao Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-6, Công an TP. Pleiku đã tổ chức lễ khai mạc vòng loại môn bóng đá nam 7 người và bóng chuyền nam bảng B trong chương trình Hội thao Công an tỉnh Gia Lai-2022.





8 đội bóng tranh tài ở môn bóng chuyền nam để chọn ra 3 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Tại vòng loại này có 8 đơn vị Công an các địa phương tham gia tranh tài gồm: TP. Pleiku, Chư Păh, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh và Chư Prông. Ở mỗi môn thi đấu đều có 8 đội bóng thi đấu với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đội bóng đá và bóng chuyền sẽ được chia làm 2 bảng với mỗi bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. 3 đội giành thứ hạng nhất, nhì, ba ở các môn sẽ được quyền tham gia vòng chung kết của Hội thao Công an tỉnh Gia Lai-2022.



Được biết môn bóng chuyền thi đấu tại Công an TP. Pleiku còn môn bóng đá được tổ chức trên sân bóng Phù Đổng (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và sân của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Tây Sơn, TP. Pleiku).



VĂN NGỌC