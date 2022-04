Giải bóng bàn công nhân viên chức, người lao động tỉnh Gia Lai: Hấp dẫn, sôi nổi

(GLO)- Giải bóng bàn công nhân viên chức, người lao động tỉnh Gia Lai lần thứ II-2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức từ ngày 27 đến 29-4 đã tạo ra bầu không khí sôi nổi, tạo sân chơi hấp dẫn cho đông đảo công nhân viên chức, người lao động tỉnh đam mê môn thể thao này.

Kỷ lục về số vận động viên tham gia

Những ngày diễn ra giải, không khí ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh thật sôi động. Giải đấu đã thu hút số lượng vận động viên (VĐV) cao kỷ lục với 181 tay vợt. Đây là những VĐV của 22 tổ chức Công đoàn đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố và 5 Công đoàn ngành.

Ông Phạm Quốc Toàn-Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Gia Lai-cho hay: Điều này phản ánh thực tế sự phát triển như “vũ bão” của phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. “Dịch Covid-19 vô tình đã thúc đẩy phong trào bóng bàn đi lên. Khi các câu lạc bộ thể thao bị hạn chế, tạm dừng hoạt động thì nhiều cơ quan đã tìm đến bóng bàn vì môn thể thao này chỉ cần một không gian nhỏ, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo được các yếu tố về thể lực, phản xạ, tăng cường sức khỏe… Nhiều người chưa từng chơi nhưng khi đến với bóng bàn cũng bị cuốn hút bởi đây là môn dễ chơi, hấp dẫn và bổ trợ nhiều cho người chơi trong công việc chuyên môn”-ông Toàn nhận định.

Các trận đấu diễn ra kịch tích dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Toàn, số lượng VĐV kỷ lục của giải đấu cũng bởi sự phát triển của các câu lạc bộ bóng bàn trên toàn tỉnh. Trước kia, các câu lạc bộ chủ yếu tập trung ở TP. Pleiku thì nay tại các huyện, thị xã cũng có nhiều nơi đầu tư cơ sở vật chất phục vụ môn thể thao này. Bởi vậy, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, các sự kiện được khởi động trở lại với tiêu chí thích ứng an toàn, người đam mê bóng bàn đã mạnh dạn đăng ký so tài tại giải đấu.

Chị Phạm Thị Diễm (Công đoàn Viên chức tỉnh) hồ hởi: “Khi có thông tin về giải, chúng tôi đã háo hức đăng ký. Đây không chỉ là cơ hội để giao lưu, cọ sát về kỹ thuật chơi bóng bàn mà còn là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trao đổi với nhau về công việc chuyên môn của mình”.

Hấp dẫn những cuộc so tài

Với số lượng VĐV đông đảo, giải đấu đã có chất lượng chuyên môn cao với những cuộc so tài kịch tính ẩn chứa nhiều bất ngờ dưới sự cổ vũ của hàng trăm khán giả. Đơn cử như ở nội dung đơn nữ khi tay vợt đến từ Báo Gia Lai Nguyễn Phan Kiều My (Công đoàn Viên chức tỉnh) dù chỉ mới lần đầu tiên tham dự giải đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng. Chị đã nhập cuộc đầy quyết tâm để lần lượt giành chiến thắng trước những tay vợt mạnh là ứng cử viên cho chức vô địch. Trong trận chung kết, VĐV Kiều My đã đánh bại VĐV Phan Thị Kim Dung (Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh) một cách thuyết phục.

Ban tổ chức trao giải cho các tay vợt xuất sắc ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Văn Ngọc Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 40 giải của 5 bộ huy chương ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ kết hợp cho các cá nhân xuất sắc. Ở giải toàn đoàn, đoàn Liên đoàn Lao động TP. Pleiku giành giải nhất; Công đoàn Viên chức tỉnh giành giải nhì; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh đồng hạng 3. Ban tổ chức cũng trao 3 giải phong trào và 15 giải khuyến khích cho các tổ chức Công đoàn tham gia giải.

Chị Kiều My chia sẻ: “Tôi cũng khá bất ngờ với thành tích này. Khi tham gia giải, tôi chỉ suy nghĩ là chơi hết mình với quyết tâm cao nhất. Tôi bắt đầu chơi bóng bàn được khoảng 5 năm nay, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc tôi thường giành 30 phút đến 1 tiếng để tập luyện với nhiều tay vợt ở Câu lạc bộ Đồng Tiến. Hy vọng phong trào bóng bàn tại cơ quan cũng như trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển hơn nữa và có nhiều giải đấu cho những người đam mê bóng bàn như chúng tôi có cơ hội cọ sát, học hỏi lẫn nhau”.

Trao đổi với P.V, bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết:“Chúng tôi rất vui vì có nhiều VĐV được trang bị đầy đủ, chuyên nghiệp và có tinh thần nhiệt huyết với phong trào bóng bàn. Qua đó đã mang đến cho giải những trận đấu hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt cùng sự phối hợp ăn ý. Hy vọng, các VĐV lần này sẽ là hạt nhân để phát triển phong trào thể dục thể thao cũng như bóng bàn tại cơ quan, đơn vị mình”.