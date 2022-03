Giải Karate khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Gia Lai tạo dấu ấn

(GLO)- Giải Karate khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ VII-2022 do Gia Lai đăng cai tổ chức vừa kết thúc sau những màn tranh tài nảy lửa giữa các vận động viên (VĐV). Giải đã trở thành ngày hội của các võ sĩ Karate trong khu vực và là “bệ phóng” để hướng đến những mục tiêu lớn.

Hội tụ nhiều tài năng

Giải Karate khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ VII-2022 đã quy tụ rất nhiều VĐV đội tuyển và tuyển trẻ Karate quốc gia. Ông Vũ Văn Huế-Phó Trưởng bộ môn Võ-Vật thuộc Trường Đại học Thể dục-Thể thao TP. Hồ Chí Minh-Thành viên Ban tổ chức-cho biết: Khu vực miền Trung-Tây Nguyên có phong trào Karate phát triển rất mạnh. Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Thanh Hóa là những “cái nôi” đào tạo nhiều võ sĩ tài năng mang về vinh quang cho đất nước. Tiêu biểu như võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (Hà Tĩnh) đã xuất sắc lập kỷ lục với 3 tấm huy chương vàng ở Giải Vô địch Karate châu Á 2021.

Do đó, cùng với các giải nằm trong hệ thống Karate quốc gia ở miền Bắc và miền Nam, Giải Karate khu vực miền Trung-Tây Nguyên luôn được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn. Ông Huế nhận định: “Hầu hết các đoàn tham gia giải đều triệu tập các VĐV tốt nhất của mình. Bởi lẽ, đây là cơ hội rất tốt để kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý, lực lượng nhân viên phục vụ cho việc tổ chức thi đấu các giải trong nước. Các võ sĩ đã có dịp cọ xát với những đối thủ thực sự chất lượng để cùng nhau hướng đến những mục tiêu cao hơn ở Giải Vô địch Quốc gia hay Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm”.

Các trận đấu diễn ra đẹp mắt và hấp dẫn. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Các màn so tài tại giải đấu đã diễn ra quyết liệt với những đòn đánh đẹp mắt, mạnh mẽ và nêu cao tinh thần thượng võ ngay cả ở nội dung quyền (kata) và đối kháng (kumite). Giải đấu được chia theo nhiều lứa tuổi gồm: 10-11, 12-14, 15-17 và trên 18 tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế đã tạo cơ hội cho các võ sĩ trẻ thi đấu, trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần bổ sung lực lượng kế cận. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bổ sung thêm nhiều hạng cân, đa dạng nội dung tranh chấp huy chương để có sự phân loại cũng như tạo điều kiện khích lệ các VĐV. “Một trong những thành công của giải là công tác đảm bảo an toàn phòng-chống Covid-19, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Nhờ đó giải đã diễn ra an toàn, không phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến dịch bệnh, các đơn vị từ nhiều địa phương tập trung về Gia Lai chấp hành tốt quy định phòng-chống dịch”-ông Huế bày tỏ.

Võ sĩ Gia Lai tạo dấu ấn

Tại giải đấu lần này, đoàn Gia Lai đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) cho biết: Gia Lai có 35 VĐV tham gia tranh tài, trong đó có 20 VĐV đang tập luyện tập trung, còn lại đến từ một số câu lạc bộ mạnh trong tỉnh. Các VĐV của tỉnh đã giành được 29 tấm huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 14 huy chương đồng để xếp thứ 3 toàn đoàn sau 2 đơn vị rất mạnh là Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế. Ở giải đấu năm 2021 diễn ra tại tỉnh Nghệ An, đoàn Gia Lai chỉ giành được 8 huy chương vàng cùng vị trí thứ 4 chung cuộc.

Đoàn vận động viên Gia Lai đã tạo dấu ấn với thành tích thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia giải đấu có nhiều cái tên nổi bật được xem là “hạt nhân” của bộ môn Karate Gia Lai như: Nguyễn Văn Trường (huy chương vàng nội dung kumite nam hạng cân 62 kg độ tuổi trên 18), Nguyễn Thị Hà Phương (huy chương vàng nội dung kumite nữ hạng cân 68 kg độ tuổi trên 18). Đây là những VĐV sẽ đại diện cho Gia Lai tranh chấp huy chương ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ngoài ra, những VĐV xuất sắc của tỉnh đang tập trung tại đội tuyển trẻ quốc gia ở lứa tuổi 15-17 như Nguyễn Phạm Ngọc Yến và Nguyễn Thị Khánh Ly cũng đã khẳng định đẳng cấp với tấm huy chương vàng lần lượt ở nội dung kumite 44 kg và 48 kg nữ.

“Ngoài những VĐV đã có tên tuổi, lớp trẻ kế cận cũng thi đấu rất ấn tượng và đáng được kỳ vọng. Để tạo điều kiện tốt nhất cho giải, Gia Lai đã đầu tư mới 4 thảm thi đấu, sau này sẽ phục vụ quá trình tập luyện và thi đấu các giải tiếp theo. Tổng cục Thể dục Thể thao cũng hỗ trợ các thiết bị chấm điểm điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế giúp các trận đấu thêm chuyên nghiệp”-ông Hường nhấn mạnh.