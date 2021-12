Giải U.21 quốc gia: Hà Nội hạ HAGL, Viettel quật ngã SLNA, Học viện Nutifood thắng đậm

2 trận cầu đinh của lượt trận thứ 3 vòng loại giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 chiều 7.12 đều không có bất ngờ khi 2 đội được xem có thực lực mạnh và lối đá già dặn hơn đã giành chiến thắng.

Hà Nội giữ nguyên đội hình xuất phát đã thắng Gia Định, tạo nên sự liền lạc giữa 3 tuyến với thủ môn Duy Dũng, bộ tứ hậu vệ gồm Trần Văn Thắng (phải), Đặng Văn Tới, Vũ Tiến Long (giữa), Nguyễn Hữu Tuấn (trái), bộ tứ tiền vệ gồm Mạch Ngọc Hà (phải), Nguyễn Hai Long và Ngô Đức Hoàng (giữa), Vũ Đình Hai (trái) và bộ đôi tấn công là Lê Xuân Tú và Nguyễn Văn Tùng.



Tuyển thủ U.23 Hai Long đột phá. Ảnh: TIFFY

HLV Sỹ Hải xây dựng đội hình này rất ổn định nên giúp cho từng cầu thủ phát huy hết khả năng của mình. Suốt trận, mối dây liên kết giữa các cầu thủ trẻ thủ đô luôn vững vàng, cả 3 tuyến giữ cự ly đội hình hợp lý nên ít để lộ ra những khoảng trống cho các đôi chân kỹ thuật của HAGL khai thác.



Lê Xuân Tú đột phá giữa vòng vây hậu vệ HAGL. Ảnh: TIFFY

Trong khi đó sau trận đầu hòa Gia Định, HLV Nguyễn Văn Đàn đã thay 4 vị trí trong đội hình ra sân. Cựu danh thủ của đội bóng phố Núi tung Huỳnh Tiến Đạt vào từ đầu với hy vọng cùng Lê Minh Bình và Trần Bảo Toàn giải quyết bài toán hàng công, bên cạnh đó là Lê Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Văn Triệu vào củng cố trục giữa và tuyến phòng ngự thay cho Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Đăng Thọ, Lê Minh Hiếu và Nguyễn Duy Thắng với hy vọng sự tươi mới này sẽ làm cho lối đá mạnh mẽ hơn. Ý đồ của ông Văn Đàn không sai, nhưng các gương mặt thay vào có người chơi tốt, có người lại chưa đáp ứng nên sự vận hành dù đầy quyết tâm để giúp HAGL có điểm nhưng lại chưa trơn tru.



Nguyễn Văn Triệu của HAGL tranh chấp cùng Hai Long. Ảnh: TIFFY

Thế trận hiệp 1 giằng co tưởng chừng sẽ hòa thì sức ép của các cầu thủ thủ đô ở những phút cuối khiến cho một hậu vệ dày dạn như Dụng Quang Nho lại phản lưới nhà làm đội bóng của bầu Đức bất ngờ bị dẫn trước. Không nao núng, các đôi chân như chiến binh của HAGL vùng lên mạnh mẽ đầu hiệp 2 và Lê Hữu Phước đã chớp thời cơ gỡ hòa 1-1.



Niềm vui ghi bàn của Hà Nội. Ảnh: TIFFY

Bàn thắng càng khích lệ tinh thần các cầu thủ phố Núi giúp họ càng tự tin hơn. Tuy vậy sự già dặn của nhiều vị trí trong đội hình Hà Nội như Văn Tới, Hai Long đã phát huy tốt tác dụng. Các tuyển thủ U.23 này đã sốc tinh thần của toàn đội bóng thủ đô để rồi trong một tình huống tấn công nhanh Nguyễn Văn Tùng đã ghi bàn quyết định 2-1 ở phút 71 đem về 3 điểm, ngôi đầu bảng A và chắc chắn giành 1 suất ở bảng này lọt vào vòng chung kết.



Niềm vui ghi bàn của Viettel. Ảnh: Nguyệt Hà

Cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Viettel và á quân Sông Lam Nghệ An tưởng khó mà dễ cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. 3 sự thay đổi, trong đó 1 bắt buộc là thay Đinh Tuấn Tài bị thẻ đỏ, đồng thời để ngồi ngoài một trụ cột khác là Vũ Văn Quyết và hậu vệ Trần Phạm Bảo Tuấn, cựu danh thủ của Thể Công từng vô địch U.21 trên cả 2 cương vị cầu thủ lẫn HLV đưa 2 gương mặt trẻ mới 18 tuổi Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Tú cùng một chân sút mạnh mẽ Nguyễn Sỹ Chiến vào từ đầu.

Những điều chỉnh đó đã giúp cho Viettel chơi linh hoạt hơn, sự tập trung mạnh mẽ từ đầu đến cuối chứ không lúng túng, khinh suất như ở trận gặp học viện Nutifood. Chính thay đổi này đã giúp tuyển thủ U.17 quốc gia Khuất Văn Khang ghi bàn mở tỉ số ở phút 26 tăng thêm sự tự tin để sau đó một tuyển thủ U.19 quốc gia khác là Nguyễn Kim Nhật vào sân từ ghế dự bị ấn định chiến thắng 2-0 cho Viettel.



Trần Mạnh Quỳnh của SLNA không thắng nỗi pha đi bóng của tiền vệ Viettel. Ảnh: Nguyệt Hà

Nỗi lo của SLNA cuối cùng cũng đã bộc lộ ở trận gặp đối thủ mạnh Viettel. Trước đó dù thắng 2 trận trước Bến Tre và Quảng Nam, nhưng giới chuyên môn và những cổ động viên xứ Nghệ cũng chưa thật hài lòng khi đội bóng thi đấu nhiều lúc còn rối rắm, gặp đối tượng không mạnh nhưng lại không chứng tỏ được nhiều giá trị của dàn cầu thủ hùng hậu, trong đó có 2 tuyển thủ U.23 Nguyễn Văn Việt, Mai Sỹ Hoàng vừa giành quyền dự VCK U.23 châu Á hay những đôi chân từng nhảy múa ở các cấp độ trẻ như Thái Bá Sang, Lê Thành Lâm, Vương Văn Huy, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Quốc Thành..



Sông Lam Nghệ An (áo vàng) luôn thua trong các pha tranh chấp với Viettel. Ảnh: Nguyệt Hà

Gặp Viettel, các điểm yếu trong lối chơi của thầy trò HLV Ngô Quang Trường nhanh chóng bị đối phương khai thác: đó là 1 hàng thủ chưa bọc lót kín kẻ, tuyến giữa kém linh hoạt và thiếu hỏa lực mạnh ở hàng công. Có rất nhiều khoảng trống trong đội hình của SLNA bị Viettel sớm nhìn ra và nhanh chóng đánh úp, nhưng dù đã có điều chỉnh kịp thời, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn không tránh khỏi sự lúng túng nhất định. Nhiều khán giả xem tivi chỉ biết thốt lên SLNA cứ gặp Viettel là thua, cho thấy bản lĩnh trận mạc, tâm lý thi đấu của đoàn quân áo vàng nhìn chung là chưa tốt.



Hàng thủ SLNA (áo vàng) không cản được pha đi bóng của Cao Trần Hoàng Hùng của Viettel. Ảnh: Nguyệt Hà

Các trận còn lại ở bảng C : Học viện Nutifood thắng đậm Bến tre 6-0 do Hoàng Vĩnh Nguyên lập cú đúp, Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Khánh Duy và Cao Hoàng Minh ghi, trong đó 5 bàn là ở hiệp 2. Gay cấn nhất là trận Becamex Bình Dương thắng Quảng Nam 3-2 trong một trận rượt đuổi tỉ số hào hứng. Nguyễn Hữu Hưng mở tỉ số 1-0 cho Quảng Nam ở phút 21, 6 phút sau Đoàn Tuấn Phong gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất thủ.

Phút 73, tiền vệ đang chơi cho đội V-League Võ Hoàng Minh Khoa nâng 2-1 cho Bình Dương, nhưng cũng rất nhanh chóng Quảng Nam cho thấy tinh thần thi đấu không buông bỏ khi Nguyễn Văn Phi gỡ 2-2 ở phút 84. Tưởng chừng kết quả sẽ hòa thì phút bù giờ cuối cùng 90+4, tiền vệ Lưu Tự Nhân của Bình Dương như từ dưới đất chui lên đã ghi bàn thắng vàng đem về chiến thắng 3-2 và 3 điểm quý giá giúp cho Bình Dương nối gót Hà Nội ở bảng A khi có 3 chiến thắng liên tiếp.



Nguyễn Khánh Duy (8) của Học viện Nutifood ghi bàn vào lưới Bến Tre. Ảnh: Văn Hải

Tuy nhiên khác với Hà Nội đã có vé dự VCK thì Bình Dương dù thắng 3 trận dẫn đầu bảng C nhưng còn 2 cuộc so tài gay cấn sắp tới với SLNA và Viettel nên cũng chưa chắc đã cầm vé. Bảng này rất gay go vì có đến 4 đội gồm Bình Dương (9 điểm), học viện Nutifood (6 điểm), Viettel (6 điểm), SLNA (6 điểm), đều hy vọng như nhau mà mỗi trận gặp nhau trực tiếp còn lại giữa các đội bóng này sẽ quyết định 2 suất chính thức và hy vọng 1 suất vé vớt còn lại vào VCK.

Xếp hạng bảng C





Nguyễn Bá Tiến (7) của Thanh Hóa (phải) không thể vượt qua sự đeo bám của cầu thủ Gia Định. Ảnh: TIFFY

Trận còn lại lúc 17 giờ của bảng A , Gia Định tiếp tục gây bất ngờ khi cầm chân Thanh Hóa 0-0 trong một trận có đến 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội và 1 thẻ vàng ở cuối trận mà trọng tài Lê Quang Cường dành cho trợ lý Trương Mạnh Hà của Thanh Hóa đã phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài. Như vậy với việc hòa cả 2 đội mạnh là HAGL và Thanh Hóa cho thấy đội bóng tân binh U.21 Gia Định rất đáng khen về tinh thần và thái độ thi đấu, góp phần tạo nên kịch tính cho giải.



Hậu vệ Bùi Anh Quân của Gia Định truy càn pha tấn công của đội trưởng Lê Ngọc Trọng của Thanh Hóa. Ảnh: TIFFY

Xếp hạng bảng A